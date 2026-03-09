Sexto ‘Nplugged 2026: la XXI edizione dal 2 al 5 luglio a Sesto al Reghena (PN)

Agli headliner già annunciati – Altın Gün, Apparat e I Cani– si aggiungono ora nuovi protagonisti della scena internazionale e italiana: WU LYF e These New Puritans per la serata di apertura del 2 luglio, oltre ai nuovi special guest Il Mago del Gelato e JoyCut, che apriranno rispettivamente i concerti di Altın Gün e Apparat.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3M2MxbS

Il 2 luglio saliranno sul palco per l’unica data estiva italiana i WU LYF (World Unite Lucifer Youth Foundation), la band di Manchester diventata un vero e proprio culto nei primi anni Dieci grazie al loro suono viscerale e spirituale, capace di fondere indie rock, post-punk e suggestioni gospel in un linguaggio intensissimo e immediatamente riconoscibile. Dopo lo scioglimento nel 2012, il gruppo è tornato insieme annunciando il nuovo album “A Wave That Will Never Break”, in uscita il 10 aprile, riaccendendo così l’entusiasmo di una comunità di fan rimasta fedelissima negli anni. I loro live, rari e carichi di tensione emotiva, sono esperienze catartiche che hanno contribuito a costruire il mito dei WU LYF come una delle band più enigmatiche e influenti della loro generazione.

Ad aprire la serata saranno i These New Puritans, formazione inglese originaria dell’Essex guidata dai fratelli Jack e George Barnett. Conosciuti per il loro approccio visionario e sperimentale, porteranno dal vivo il nuovo lavoro “Crooked Wing” (Domino, 2025), uno degli album più sorprendenti dell’ultimo anno. Il disco attraversa territori sonori diversi, alternando tensione sonora e passaggi orchestrali di grande intensità. Un live magnetico che attraversa le atmosfere ipnotiche e avanguardistiche che hanno reso i These New Puritans una delle band più enigmatiche della scena contemporanea.

Si arricchiscono anche le altre serate del Festival: ad aprire il concerto degli Altın Gün di venerdì 3 luglio sarà Il Mago del Gelato, una delle realtà più fresche e originali della nuova scena italiana. Il collettivo milanese fonde funk, jazz, afrobeat e suggestioni mediterranee in un suono caldo, groove e fortemente contemporaneo, capace di trasformare ogni live in un viaggio sonoro dinamico e coinvolgente.

Il 4 luglio, prima dell’attesissimo live di Apparat (unica data estiva Centro-Nord Italia), si esibiranno i JoyCut, band italiana tra le più apprezzate nel panorama elettronico e post-rock europeo. Il trio bolognese è conosciuto per le sue atmosfere cinematografiche e immersive, dove elettronica, ritmiche ipnotiche e stratificazioni sonore costruiscono paesaggi emotivi intensi e profondi.

Sexto ‘Nplugged 2026

giovedì 2 luglio 2026

WU LYF (unica data) + These New Puritans

venerdì 3 luglio 2026

Altın Gün + Il Mago Del Gelato

sabato 4 luglio 2026

Apparat + JoyCut

domenica 5 luglio 2026

I Cani

