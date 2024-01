LIAM GALLAGHER + JOHN SQUIRE (con special guest Jake Bugg) in concerto il 6 Aprile a Milano

Liam Gallagher (frontman degli Oasis) e John Squire (chitarista degli Stone Roses) si ritrovano per un imperdibile evento il 6 aprile 2024 al Fabrique di Milano. Le due leggende di Manchester stanno per dare alla luce il loro primo album insieme “Liam Gallagher John Squire” in uscita l’1 marzo 2024.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/liamsquire

Prevendita dalle 10:30 di venerdi 2 febbraio

Pre-ordinando l’album entro le ore 16:00 di martedì 30 gennaio, i fan avranno accesso alla prevendita dei biglietti del tour in anteprima. La prevendita aprirà alle 10:30 del giorno seguente, mercoledì 31 gennaio.

La collaborazione tra la leggenda degli Oasis e uno dei chitarristi più influenti della sua generazione lascerà il segno nel 2024 con la pubblicazione del disco e un tour indimenticabile che toccherà oltre l’Italia il 6 aprile, anche UK, Irlanda, Francia, Germania e USA.

La notizia che le icone di Manchester Liam Gallagher e John Squire stessero collaborando a un nuovo progetto ha suscitato un’ondata di attesa: unire la personalità e l’attitudine della voce del frontman degli Oasis con il notevole talento chitarristico della forza creativa degli Stone Roses sarebbe stato sicuramente qualcosa di speciale.

E il loro brano di debutto, “Just Another Rainbow“, è stato all’altezza dell’entusiasmo, raggiungendo il 16°posto nella classifica dei singoli del Regno Unito e il 1° posto nelle classifiche delle vendite, dei download, dei vinili e dei singoli fisici, ottenendo così la più alta entrata in classifica di Liam in quindici anni. Il tour e l’album vengono annunciati oggi in occasione dell’uscita del secondo singolo, “Mars To Liverpool”: come “Just Another Rainbow” prima di lui, “Mars To Liverpool” offre esattamente ciò che si spera da questa coppia.

Con un rock ‘n’ roll contagioso con un sottofondo di psichedelia anni ’60, John intreccia un lavoro di chitarra inventivo – riff scampanellanti, assoli fluidi di rock classico – alla voce edificante di Liam. Come i migliori lavori delle loro famose band e dei loro lavori da solisti, “Mars To Liverpool” eleva la sua aria di malinconia in un inno trascinante e trascinante per la folla.

LIAM GALLAGHER & JOHN SQUIRE

Sabato 6 Aprile 2024 – MILANO – Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/liamsquire

Prevendita dalle 10:30 di venerdi 2 febbraio

Pre-ordinando l’album entro le ore 16:00 di martedì 30 gennaio, i fan avranno accesso alla prevendita dei biglietti del tour in anteprima. La prevendita aprirà alle 10:30 del giorno seguente, mercoledì 31 gennaio.