LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: scopri le date del tour estivo “MyM – Ciao Ciao Edition”

La Rappresentante di Lista annuncia finalmente le prime date estive: dopo l’incredibile successo sanremese con “CIAO CIAO”, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive.

MyM – CIAO CIAO EDITION sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “CIAO CIAO”.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Tour Estate 2022



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lrdl2022



19 Giugno 2022 FERRARA – FERRARA SOTTO LE STELLE

22 Giugno 2022 LIDO DI CAMAIORE (LU) – LA PRIMA ESTATE

23 Giugno 2022 ROMA – ROCK IN ROMA + Rovere

02 Luglio ALLEIN (AO) – MUSICASTELLE

06 Luglio 2022 CAORLE (VE) – PARCO DEL PESCATORE

09 Luglio 2022 CREMONA – TANTA ROBBA FESTIVAL

10 Luglio 2022 ALBA (CN) -COLLISIONI FESTIVAL

24 Luglio 2022 FELTRE (BL) – PIAZZA MAGGIORE

29 Luglio 2022 BERGAMO – PIAZZALE DEGLI ALPINI

07 Agosto 2022 ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTOILVULCANO FESTIVAL

20 Agosto 2022 MOLA DI BARI (BA) – LOCUS FESTIVAL



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lrdl2022

LRDL è pronta a portare in tutta Italia – insieme al suo repertorio decennale – “MY MAMMA CIAO CIAO EDITION” (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy), la riedizione digitale disponibile su tutte le piattaforme dell’ultimo album “My Mamma”, uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare”, che si arricchisce di due nuovi brani: “CIAO CIAO”, in gara alla 72sima edizione del Festival e già certificato Disco di Platino, e “BE MY BABY”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.

Acclamata dal pubblico e dalla critica, con quasi 18 milioni di streaming audio e video, “CIAO CIAO” è entrata al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, stabilendosi anche nella top 200 Global della piattaforma, ha debuttato al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk e al 2° posto della classifica radio Earone. Sui social media i numeri sono in crescita sin dall’inizio della settimana sanremese: i follower su Instagram sono più che raddoppiati, quelli su Tik Tok arrivati a oltre 50mila, con più di 9 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 66mila video, rendendo “CIAO CIAO” il terzo brano sanremese più utilizzato sulla piattaforma.

