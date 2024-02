LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: parte il 6 novembre a Firenze il nuovo “LRDL 2024 Tour”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA torna dal vivo: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina annunciano le date del tour nei club di tutta Italia previste per il prossimo autunno. A partire da novembre un nuovo spettacolo li porterà di nuovo live per dieci appuntamenti attesissimi dalle fan e dai fan.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lrdl24

Questa sera il duo è stato ospite di Annalisa al Festival di Sanremo per la serata dei duetti con Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics insieme al coro Artemìa. LRDL torna sul palco dell’Ariston dopo il successo di Amare (certificata Disco di Platino) e con Ciao Ciao (quarto Dischi di Platino), presentate in gara rispettivamente nel 2021 e nel 2022 ed entrambe per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche.

Quelle sanremesi sono delle tappe fondamentali di un percorso lungo ed estremamente ricco, con 13 anni di carriera e quattro album in studio all’attivo. Dal 2011 ad oggi La Rappresentante di Lista si è mossa attraverso territori musicali sempre nuovi e ricercati, un laboratorio artistico multidisciplinare e in continua evoluzione, che si nutre dell’attività in studio, ma soprattutto di quella – infaticabile – dal vivo.

Ed è proprio per questo che nell’ultimo anno Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno lavorato a nuova musica, nuove canzoni che vedranno presto la luce e popoleranno il 2024 de La Rappresentante di Lista, pronta a ritrovare il proprio pubblico con un live che – come sempre per questo progetto – è sinonimo di qualità musicale, ma non solo: ogni concerto della Rappresentante di Lista è un’esperienza emotiva e intellettuale, un rito collettivo imprevedibile, nervoso ed energico.

LRDL 2024 TOUR

6 novembre – Firenze (Tuscany Hall)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro della Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon)

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (Candelai)

3 dicembre – Palermo (Candelai)

Non è stato ancora svelato cosa dovremo aspettarci da LRDL 2024 TOUR, ma possiamo già segnare in calendario dieci date annunciate.