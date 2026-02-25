JOAN THIELE annuncia il “JOANITA Tour 2026”

Le nuove date rappresentano un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’atmosfera magnetica di JOANITA, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano Eco, ne ha ampliato il pubblico e il riconoscimento artistico.

Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’universo di una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3OzwuTW

28.04.26 – Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic)

23.07.26 – Milano, Parco Della Musica – Unaltrofestival(supporting Lorde)

25.07.26 – Incantomarche/Risorgimarche, Marche

26.07.26 – Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

01.08.26 – Gradisca (GO), Arena Del Castello – Festival Onde Mediterranee

08.08.26 – Passo Del Tonale (TN) – Water Music Festival

20.08.26 – Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival

29.08.26 – Verona, Teatro Romano – Contaminazioni Musicali

Joan Thiele è una cantautrice e producer poliedrica. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in “Atti”– una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il brano Sanremese “Eco”, scritto dalla stessa Joan, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle. Un pezzo che affronta temi come l’importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione.

Il singolo ha anticipato l’uscita dell’album Joanita (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025. L’album è stato accolto con entusiasmo dalla critica, ed è stato definito “l’album italiano del momento” da Rolling Stone Italia.

Grazie a questo percorso, Joan Thiele ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come Songwriter of the Year da Billboard e Artista dell’Anno da Rockol, consolidando la sua posizione tra le voci più innovative e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.