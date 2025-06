I Punkreas completano la lineup di LUMEN FESTIVAL, a Vicenza dal 25 al 29 giugno 2025

È finalmente ufficiale: saranno i Punkreas, storica band simbolo del punk italiano, a chiudere il Lumen Festival 2025 con un attesissimo live domenica 29 giugno, nell’ambito del tour per il decennale del loro memorabile disco “Paranoia e Potere”.

Con il loro annuncio, si completa una line up che promette un’edizione straordinaria: MadMan, Sayf, Kapote b2b Sam Ruffillo (Toy Tonics), Dov’è Liana, Joan Thiele, Samuel, Lamante, Los Muchos Gramos e i D!PS – vincitori dell’Underdog Music Contest, sold out per questa edizione – offriranno un racconto sonoro ampio, capace di attraversare diversi generi.

Un programma ricco e sfaccettato, capace di attraversare rap, elettronica, pop e nuove sperimentazioni, a cui si aggiunge l’energia dei dj resident della Discoteca Lumen, Michael Basso e Mattia Gregori, colonna sonora delle serate a Campo Marzo.

La giornata inaugurale, mercoledì 25 giugno, sarà affidata al sound dell’etichetta berlinese Toy Tonics, rappresentata da un back-to-back di tre ore tra Kapote e Sam Ruffillo, anticipato dai set dei resident.

Giovedì 26 giugno sarà invece dedicato al rap italiano, con l’atteso ritorno di MadMan, preceduto da Sayf – uno dei giovani più promettenti della scena – e dal live del vicentino Caleydo. A completare il programma della serata, la selezione musicale del format hip-hop Nasty.

Venerdì 27 giugno il palco sarà invece dominato da sonorità house-pop grazie al trio franco-italiano Dov’è Liana, accompagnato dai set di From Disco to Disco, Menage à Trash e dal live di The Cosmic Gospel.

Sabato 28 giugno, i D!PS, eccentrico trio torinese vincitore dell’Underdog Music Contest, porteranno sul palco il loro sound energico e sudato, che mescola rap, elettronica e indie-rock in ritratti grotteschi e danzanti dell’Italia contemporanea. La loro esibizione aprirà la serata, che proseguirà con le performance di Lamante, Joan Thiele e si concluderà con un dj set di Samuel, storico frontman dei Subsonica.

Domenica 29 giugno, gran finale con una serata a ingresso a offerta libera. Sul palco, si alterneranno Los Muchos Gramos, Law J Dinero e – come ultimo nome annunciato – i Punkreas, nome di culto del punk italiano, che firmeranno una chiusura fuori dagli schemi, all’altezza di un’edizione pensata per sorprendere fino all’ultimo.

A completare l’esperienza culturale, si segnala la nuova collaborazione con Manifesti Abbastanza Ostili, collettivo autore della campagna “VICENZA NON C’È UN C***O DA FARE (a parte dal 25 al 29 giugno)”. Una provocazione dall’intento ironico e civile, volta a sottolineare il valore di eventi come Lumen Festival per la vita culturale della città. Il progetto sarà inoltre presente tra gli espositori del festival.

In attesa del festival, è già in corso Lumen Garden, la rassegna di avvicinamento al Lumen Festival, attiva dal 4 al 21 giugno.Ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (dalle ore 18:00 alle 24:00), Campo Marzo si anima con musica, incontri e proposte culturali pensate per valorizzare uno degli spazi verdi più significativi della città. Un’occasione per vivere insieme l’attesa del festival e restituire centralità a un luogo simbolico, con ingresso sempre gratuito.

Lumen Festival 2025

Dal 25 al 29 giugno, Campo Marzo si trasformerà nuovamente nel cuore pulsante dell’estate vicentina. Lumen Festival 2025 conferma il proprio ruolo di riferimento per la musica dal vivo e la sperimentazione culturale, con una proposta che intreccia grandi nomi, nuove promesse, talk, workshop e un rinnovato impegno per la sostenibilità ambientale e sociale.

Lumen Festival non è soltanto un evento musicale: è una piattaforma culturale costruita intorno al claim “This must be your place”, che dal 2021 guida l’identità del festival come luogo inclusivo, sicuro e aperto al confronto. Un ricco calendario di talk, workshop e iniziative legate ai diritti, alla cultura e all’imprenditoria giovanile arricchirà quotidianamente l’offerta.

Anche per il 2025, l’organizzazione conferma il proprio impegno per un festival sempre più responsabile e attento all’ambiente, grazie alla collaborazione con Un Posto in Cui Tornare. Saranno promossi comportamenti sostenibili attraverso la raccolta differenziata, l’utilizzo di materiali compostabili e la valorizzazione del trasporto pubblico.

Lumen Festival è nel cuore del centro di Vicenza e facilmente raggiungibile in ogni modo: a piedi, in bicicletta, in auto, in treno o in autobus. Un invito a vivere il festival con consapevolezza, a partire da come lo si raggiunge.

Nonostante l’aumento dei costi nel settore degli eventi dal vivo, il festival mantiene una politica di prezzi accessibili: 5 euro + DDP per il biglietto giornaliero (7 euro in porta) e 12 euro + DDP per l’abbonamento completo.

I biglietti sono disponibili su TicketSms.