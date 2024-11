INHALER + Blossoms in concerto sabato 26 aprile 2025 a Milano

Gli Inhaler arrivano in Italia con un unico appuntamento, sabato 26 aprile 2025 al Fabrique di Milano. La rock band irlandese capitanata da Elijah Hewson, figlio di Bono Vox, arriva nel nostro dopo tre date di grande successo nel 2023.

Gli Inhaler sono tornati con il nuovo singolo ‘Your House’, uscito il 30 ottobre, che anticipa il terzo album “Open Wide” in uscita il 7 febbraio 2025. Un inno rock anni ’70 con un ritornello potente, registrato con il produttore Kid Harpoon e con i cori dell’ House Gospel Choir.

INHALER

SABATO 26 APRILE 2025 MILANO – FABRIQUE

Special guest: Blossoms

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/48wzEO6

su Vivaticket > https://tidd.ly/3YNrmOp

Prevendita My Live Nation dalle ore 9.30 di giovedì 7 novembre

Vendita generale dalle ore 9.30 di venerdì 8 novembre

“Siamo una band ambiziosa che vuole creare musica iconica, in particolare quando le cose sembrano così distruttive” – racconta il frontman del gruppo, Elijah Hewson. “Your House racconta dell’appartenere a qualcuno o qualcosa che è dannoso per se stessi. I versi sono blasé ma il ritornello è spirituale. Amo questo contrasto”.

Da quando la loro carriera è iniziata nel 2018, sono stati tra i più grandi nuovi nomi della musica rock, raggiungendo il successo commerciale con grandi posizionamenti in classifica. Ad oggi, hanno accumulato oltre 500 milioni di streaming. Il loro album di debutto, It Won’t Always Be Like This, ha raggiunto il primo posto nel Regno Unito e in Irlanda, mentre il seguito uscito nel 2023, Cuts & Bruises, ha raggiunto la vetta delle classifiche irlandesi e il secondo posto nel Regno Unito. Per mantenere questo slancio, i compagni di band e amici d’infanzia Elijah Hewson, figlio di Bono Vox degli U2, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson hanno trascorso gli ultimi vorticosi anni in un incessante tour mondiale, a supporto di artisti come Arctic Monkeys, Pearl Jam, Harry Styles e Kings of Leon, oltre che come headliner dei propri spettacoli, tra cui il concerto tutto esaurito dello scorso anno alla 3Arena di Dublino, il loro più grande spettacolo da headliner.

All’inizio di quest’anno hanno iniziato a lavorare al loro terzo album, incoraggiati a superare se stessi e a uscire dalla loro comfort zone. L’ascolto di un’ampia gamma di generi durante la scrittura – dalla techno a Nick Cave – li ha ispirati a sperimentare un suono più ampio e senza tempo, aggiungendo consistenza al disco. Il registrare a Londra con il produttore Kid Harpoon (Miley Cyrus/Harry Styles/Florence and the Machine) li ha spinti a prendere un maggiore controllo creativo.

