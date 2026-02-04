BLOSSOMS + Arkayla: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Martina Fiore
La band britannica è tornata a Milano, sul palco di Santeria Toscana 31, ieri martedì 3 febbraio 2026. I Blossoms tornano sulle scene con “Gary”, il loro quinto album in studio e quarto disco consecutivo ad aver raggiunto la posizione numero 1 delle classifiche inglesi. Un risultato che conferma la band di Stockport come una delle realtà più solide e amate della scena indie-pop UK.
Fin dal loro esordio omonimo del 2016 — rimasto in vetta alle classifiche per due settimane e acclamato con nomination ai BRIT Awards e al Mercury Prize — Tom Ogden e soci hanno collezionato successi e brani diventati veri inni generazionali.
Con dischi come Cool Like You (2018), che ha raggiunto il numero 4 in classifica, e il successivo Foolish Loving Spaces (2020), la band ha consolidato il proprio sound tra pop raffinato, melodie nostalgiche e atmosfere romantiche. L’album Ribbon Around The Bomb ha poi segnato un ulteriore traguardo, conquistando il terzo numero 1 e includendo brani amatissimi come Ode To NYC, The Sulking Poet e Care For.
Oggi i Blossoms possono vantare sei dischi Top 5 nel Regno Unito, compresi i live In Isolation/Live From The Plaza Theatre, Stockport.
BLOSSOMS: la scaletta del concerto di Milano
- Gary
- At Most a Kiss
- Getaway
- Big Star
- Oh No (I Think I’m in Love)
- What Can I Say After I’m Sorry?
- Honey Sweet
- The Honeymoon
- Nightclub
- Perfect Me
- The Keeper
- I Can’t Stand It
- If You Think This Is Real Life
- Mothers
- I Like Your Look
- Your Girlfriend
Encore:
- Blown Rose
- There’s a Reason Why (I Never Returned Your Calls)
- Charlemagne