BLOSSOMS + Arkayla: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Martina Fiore



La band britannica è tornata a Milano, sul palco di Santeria Toscana 31, ieri martedì 3 febbraio 2026. I Blossoms tornano sulle scene con “Gary”, il loro quinto album in studio e quarto disco consecutivo ad aver raggiunto la posizione numero 1 delle classifiche inglesi. Un risultato che conferma la band di Stockport come una delle realtà più solide e amate della scena indie-pop UK.

Fin dal loro esordio omonimo del 2016 — rimasto in vetta alle classifiche per due settimane e acclamato con nomination ai BRIT Awards e al Mercury Prize — Tom Ogden e soci hanno collezionato successi e brani diventati veri inni generazionali.

Con dischi come Cool Like You (2018), che ha raggiunto il numero 4 in classifica, e il successivo Foolish Loving Spaces (2020), la band ha consolidato il proprio sound tra pop raffinato, melodie nostalgiche e atmosfere romantiche. L’album Ribbon Around The Bomb ha poi segnato un ulteriore traguardo, conquistando il terzo numero 1 e includendo brani amatissimi come Ode To NYC, The Sulking Poet e Care For.

Oggi i Blossoms possono vantare sei dischi Top 5 nel Regno Unito, compresi i live In Isolation/Live From The Plaza Theatre, Stockport.

BLOSSOMS: la scaletta del concerto di Milano

Gary At Most a Kiss Getaway Big Star Oh No (I Think I’m in Love) What Can I Say After I’m Sorry? Honey Sweet The Honeymoon Nightclub Perfect Me The Keeper I Can’t Stand It If You Think This Is Real Life Mothers I Like Your Look Your Girlfriend

Encore: