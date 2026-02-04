Connect with us

BLOSSOMS + Arkayla: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Blossoms in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano a Febbraio 2026, le foto del live.

Published

Blossoms Santeria Febbraio 2026

Foto di Martina Fiore

La band britannica è tornata a Milano, sul palco di Santeria Toscana 31, ieri martedì 3 febbraio 2026. I Blossoms tornano sulle scene con “Gary”, il loro quinto album in studio e quarto disco consecutivo ad aver raggiunto la posizione numero 1 delle classifiche inglesi. Un risultato che conferma la band di Stockport come una delle realtà più solide e amate della scena indie-pop UK.

Fin dal loro esordio omonimo del 2016 — rimasto in vetta alle classifiche per due settimane e acclamato con nomination ai BRIT Awards e al Mercury Prize — Tom Ogden e soci hanno collezionato successi e brani diventati veri inni generazionali.

Con dischi come Cool Like You (2018), che ha raggiunto il numero 4 in classifica, e il successivo Foolish Loving Spaces (2020), la band ha consolidato il proprio sound tra pop raffinato, melodie nostalgiche e atmosfere romantiche. L’album Ribbon Around The Bomb ha poi segnato un ulteriore traguardo, conquistando il terzo numero 1 e includendo brani amatissimi come Ode To NYC, The Sulking Poet e Care For.

Oggi i Blossoms possono vantare sei dischi Top 5 nel Regno Unito, compresi i live In Isolation/Live From The Plaza Theatre, Stockport.

Clicca qui per vedere le foto dei Blossoms a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Blossoms

BLOSSOMS: la scaletta del concerto di Milano

  1. Gary
  2. At Most a Kiss
  3. Getaway
  4. Big Star
  5. Oh No (I Think I’m in Love)
  6. What Can I Say After I’m Sorry?
  7. Honey Sweet
  8. The Honeymoon
  9. Nightclub
  10. Perfect Me
  11. The Keeper
  12. I Can’t Stand It
  13. If You Think This Is Real Life
  14. Mothers
  15. I Like Your Look
  16. Your Girlfriend

Encore:

  • Blown Rose
  • There’s a Reason Why (I Never Returned Your Calls)
  • Charlemagne
