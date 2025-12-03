IDLES in concerto il 4 Luglio 2026 al Sequoie Music Park di Bologna

Prima del concerto del 5 Luglio a Milano come gruppo di supporto dei FOO FIGHTERS gli IDLES tornano in concerto in Italia, in concerto sabato 4 luglio 2026 al Sequoie Music Park di Bologna.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48x4p5Y

Formatisi a Bristol nel 2009, gli IDLES sono riconosciuti come una delle band più elettrizzanti e innovative della scena contemporanea. Con due album arrivati al #1 nel Regno Unito — tra cui TANGK del 2024 — sono passati dallo status di culto underground a quello di forza creativa globale candidata ai GRAMMY.

TANGK, prodotto da Nigel Godrich (Radiohead, The Smile, Beck), Kenny Beats (Denzel Curry, Vince Staples, Geese) e dal chitarrista della band Mark Bowen (anche produttore del prossimo album di Florence + The Machine), ha ottenuto tre nomination ai GRAMMY (Miglior Album Rock, Miglior Canzone Rock e Miglior Performance Rock per “Gift Horse”) e ha ricevuto un ampio consenso critico, con ventuno recensioni da 4★ nel Regno Unito.

TANGK segue il celebratissimo CRAWLER del 2021 — che valse alla band le prime due nomination ai GRAMMY — e si inserisce nel percorso travolgente iniziato con l’incendiario debutto del 2017, Brutalism: un viaggio costellato di sold out in venue iconiche, una vittoria agli Ivor Novello Awards, e nomination ai BRIT Awards e al Mercury Prize.