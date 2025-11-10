FOO FIGHTERS + IDLES + Fat Dog in concerto il 5 Luglio 2026 a I-Days Milano

L’annuncio che stavate aspettando è finalmente realtà: i Foo Fighters sono i nuovi headliner di I-Days Milano! La band capitanata da Dave Grohl arriva per un’unica tappa italiana del loro “TAKE COVER TOUR 2026”.

Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli IDLES e i FAT DOG.

Biglietti in vendita su:

Ticketone > https://tidd.ly/3LRT1cV

o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/foo2026

Scarica l’app I-Days Milano per accedere all’I-Days App Presale da giovedì 13 novembre 2025 alle ore 10:00 (su App Store o Google Play).



My Live Nation Presale da giovedì 13 novembre 2025 alle ore 15:00.

La vendita generale aprirà venerdì 14 novembre 2025 alle ore 10:00.

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si uniscono al grande cast già annunciato degli I-DAYS Milano 2026 (e altri grandi nomi arriveranno nelle prossime settimane) in un momento importante per la loro carriera. La band, infatti, festeggia quest’anno il 30° anniversario dell’album d’esordio e ha pubblicato negli ultimi mesi due singoli inediti (a luglio “Today’s Song” e a ottobre “Asking for a Friend“) che sono un primo assaggio di nuova musica inedita dall’acclamato “But Here We Are” del 2023.

Il “Take Cover Tour 2026” porterà i principali ambasciatori americani del rock and roll in giro per il mondo dopo il “Everything or Nothing at All” tour del 2024, una serie trionfale di spettacoli acclamata dal Guardian per la sua “intensità emozionante” e che ha spinto l’Evening Standard a proclamare la band “ancora i re indiscussi del rock da stadio”.

FOO FIGHTERS

Formatisi a Seattle, Washington nel 1994, i Foo Fighters sono composti dall’ex batterista dei Nirvana Dave Grohl (voce e chitarra), Nate Mendel (basso), Chris Shiflett (chitarra), Pat Smear (chitarra) e Rami Jaffee (tastiera). Nel corso della loro venticinquennale carriera, i Foo Fighters hanno vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di copie in tutto il mondo.

I Foo Fighters hanno debuttato nel 1995 con l’omonimo album, seguito da Foo Fighters (1995), The Colour and the Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One By One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience and Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014), Concrete and Gold (2017) e Medicine At Midnight (2021).

Sonic Highways è la colonna sonora della serie documentario HBO omonima, diretta dal frontman Dave Grohl e vincitrice di due Emmy Awards.

Nel 2021, con lo pseudonimo di Dee Gees, i Foo Fighters hanno pubblicato l’EP Hail Satin, contenente la versione dal vivo di brani tratti da Medicine At Midnight e cover di brani celebri dei Bee Gees rappresentativi della disco music.

Dal 2021 i Foo Fighters fanno parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Nel 2022 i Foo Fighters sono sbarcati anche sul grande schermo recitando nella commedia horror Studio 666. Oltre ai membri della band, il film include anche le guest star Lionel Richie, Jeffrey Garlin, Kerry King degli Slayer e Jenna Ortega.

But Here We Are, l’ultimo album pubblicato dai Foo Fighters, è uscito nel 2023.

I Foo Fighters hanno pubblicato il loro ultimo singolo, Asking For A Friend, il 23 ottobre 2025.

Gli IDLES, la band britannica capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album “Tangk”, uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti composto da canzoni d’amore viscerali e storte.

I FAT DOG sono una delle band emergenti più entusiasmanti degli ultimi anni, evocatori di quel genere di spettacoli dal vivo frenetici e selvaggi che non si vedevano da anni e ora creatori di “WOOF.”, un album di debutto brillante e sconvolgente. Il suono prodotto dai Fat Dog è “musica da urlare dentro un cuscino”, un’entusiasmante miscela di electro-punk, ringhi rock’n’roll, paesaggi sonori techno, industrial-pop ed euforia rave, musica per lasciarsi andare.

I-DAYS 2026

Questo il calendario aggiornato:

03 luglio 2026 Florence + The Machine Ippodromo Snai San Siro

06 luglio 2026 System of a Down Ippodromo Snai la Maura

Queen of the stone age

Acid Bath

05 luglio 2026 FOO FIGHTERS Ippodromo Snai la Maura

IDLES

FAT DOG