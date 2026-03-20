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FOO FIGHTERS: è uscito oggi il nuovo brano “CAUGHT IN THE ECHO”

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FOO FIGHTERS - Your Favorite Toy

È uscito oggi “CAUGHT IN THE ECHO, il nuovo brano dei FOO FIGHTERS, estratto dall’atteso nuovo album, in uscita il 24 aprile (Roswell Records/RCA Records) e disponibile in pre-order.

CAUGHT IN THE ECHO” è il terzo estratto da “Your Favorite Toy” e si impone come un’esplosiva traccia d’apertura, capace di definire fin da subito il tono dell’album. Il brano contiene tutta l’energia cruda e l’intensità live tipiche dei Foo Fighters, elementi che attraversano l’intero progetto: dall’incalzante mantra iniziale “Do I? Do I? Do I? Do I?” fino alla domanda conclusiva “Who can save us now?”, costruisce una tensione crescente che sfocia in un impatto sonoro potente e diretto.

Il brano anticipa perfettamente l’anima più grezza e istintiva del progetto, candidandosi a essere la traccia d’apertura più dirompente della band dai tempi di “Bridge Burning”, traccia iniziale di “Wasting Light”.

CAUGHT IN THE ECHO”arriva dopo il grande successo ottenuto dalla title track, definita dal The New York Times come “un ritorno alle radici del garage rock, tra chitarre ruvide e un suono viscerale e travolgente”, mentre Vice ha celebrato “la versione più sfrenata e fuori controllo di Dave Grohl” presente nel brano.

Il 24 aprile uscirà il nuovo album “Your Favorite Toy”, registrato interamente in casa e co-prodotto dai Foo Fighters insieme a Oliver Roman, con l’ingegneria del suono curata da Oliver Roman e il mixaggio affidato a Mark “Spike” Stent.

Tracklist “Your Favorite Toy”

  1. Caught In The Echo
  2. Of All People
  3. Window
  4. Your Favorite Toy
  5. If You Only Knew
  6. Spit Shine
  7. Unconditional
  8. Child Actor
  9. Amen, Caveman
  10. Asking For A Friend

L’uscita di “Your Favorite Toy” segna l’inizio del gigantesco “Take Cover World Tour” dei Foo Fighters, che prenderà il via il 10 giugno all’Unity Arena di Oslo, dopo due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock e la nuova data, già completamente sold out, il 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, in Connecticut.

Foo Fighters porteranno il loro “Take Cover World Tour” in Italia per un’unica imperdibile tappa agli I-DAYS MILANO Coca-Coladomenica 5 luglio 2026, all’Ippodromo SNAI LA MAURA. Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli IDLES e i FAT DOG.

Foo Fighters sono Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin.

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