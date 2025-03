I PATAGARRI: annunciato il tour estivo “L’ultima routa del caravan tour 2025”

Dopo il sold out lampo dei live di Roma e Milano, con date triplicate sia all’Hacienda che all’Alcatraz, I PATAGARRI annunciano una grande novità: da maggio a settembre infatti la band calcherà i palchi di tutta la penisola con “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025”.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XF7agI

Questi spettacoli, insieme alle date primaverili, segnano l’inizio di una nuova collaborazione con OTR Live e saranno per il pubblico anche l’occasione di ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento nella band, il basso, suonato da Nicholas Guandalini.

Le prime date confermate, prodotte e organizzate da OTR Live, rappresentano solo l’inizio: il tour estivo si svilupperà da maggio a settembre, con tanti appuntamenti ancora da svelare.

venerdì 6 giugno – Rende (CS) – Be Alternative Festival

sabato 14 giugno – Senigallia (AN) – Mamamia Festival Estate 2k25

sabato 21 giugno – Bologna – BOnsai

sabato 28 giugno – Collegno (TO) – Flowers Festival

venerdì 4 luglio – Napoli – Ex base NATO

sabato 5 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Festival

sabato 12 luglio – Perugia – Umbria Jazz

venerdì 18 luglio – Palermo – Spazio Open Cantieri Culturali

sabato 19 luglio – Catania – Cortile Platamone

giovedì 24 luglio – Trento – Teatro Capovolto

domenica 27 luglio – Riccione (RN) – Riccione Summer Jazz

martedì 29 luglio – Roma – Summertime – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea

Di seguito le date primaverili prodotte e organizzate da OTR Live:

mercoledì 19 marzo @Hacienda – ROMA – SOLD OUT

giovedì 20 marzo @Hacienda – ROMA – SOLD OUT

venerdì 21 marzo @Hacienda – ROMA – SOLD OUT

martedì 25 marzo @Alcatraz – MILANO – SOLD OUT

mercoledì 26 marzo @Alcatraz – MILANO – SOLD OUT

giovedì 27 marzo @Alcatraz – MILANO – NUOVA DATA

Il 2024 è stato un anno di svolta per I PATAGARRI. Durante la loro recente partecipazione ad X Factor 2024 sono riusciti a conquistare il pubblico, grazie al loro irrefrenabile talento artistico, che gli ha permesso di reinterpretare al meglio i brani assegnati dal coach Achille Lauro e di arrivare fino in finale sulle note del loro brano inedito “CARAVAN” (Warner Music Italy).

La band milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano “CARAVAN”, contenuto all’interno di ’’X FACTOR MIXTAPE 2024, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati. I PATAGARRI, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi.