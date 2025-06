NXT Summer Live 2025: tornano i grandi eventi dal vivo in piazzale degli Alpini a Bergamo

Dal mese di giugno, a un anno esatto dal suo debutto, NXT il progetto triennale proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo, riaccende le luci del grande palco in piazzale degli Alpini, per una nuova stagione ricca di appuntamenti dal vivo che animeranno l’estate bergamasca.

NXT dal 2024 è musica, intrattenimento, arte, cultura, sport e gusto. Un progetto che in un anno di attività, ha dato un nuovo volto a piazzale degli Alpini, qualificandolo come un luogo di tutti e per tutti, grazie a una programmazione ricca e variegata che, in un’atmosfera suggestiva, è riuscita a offrire momenti di aggregazione di qualità a giovani, famiglie, adulti, turisti e amanti della buona cucina.



NXT Summer Live 2025 riprende il percorso idealmente il percorso avviato già lo scorso anno, alla scoperta della musica dal vivo, nei suoi diversi generi e sfumature, ospitando i protagonisti della scena musicale italiana e alcuni appuntamenti con i party più amati, per serate d’estate da vivere in spensieratezza.

Gli appuntamenti confermati, nel mese di giugno: Karaoke Show, The Originals, Voglio Tornare Negli Anni 90, I Patagarri, Sud Sound System, Ruggero de I Timidi, Punkreas, Eugenio in Via di Gioia.

A luglio: Fuckyourclique, We Love 2000, Dente ed Emma Nolde, Maledetta Nostalgia, Fabri Fibra, Modena City Ramblers, Cristina D’Avena & Gem Boy.



Ad agosto: Naska, Teenage Dream e a settembre, Fast Animals & Slow Kids.

Altre novità verranno rivelate nelle prossime settimane.

Nell’estate 2025, oltre alla grande musica, si confermano anche i viaggi enogastronomici tra i sapori e le cucine di tutta Italia. Una nuova scoperta, a cadenza bisettimanale, della tradizione e delle sagre del nostro Paese.

Tra le novità, NXT Garden, un’area verde che verrà svelata nelle prossime settimane e che ospiterà proprio gli appuntamenti dedicati al gusto.

Si confermano anche gli appuntamenti di Stasera Balera, una vera e propria tradizione di NXT che unisce nel segno del ballo e dei ritmi di altri tempi.

Ogni martedì, sarà tempo di Country, in collaborazione con “The Hazzard”.

Ogni mercoledì, va in scena il Tango in collaborazione con El Ultimo Tren e ogni due settimane si balla a tutto Swing, con Bergamo Swing Collective.

Tornano anche gli incontri letterari organizzati in collaborazione con Sottovuoto Festival.

Il 19 giugno NXT avrà come ospite Riccardo Pedicone e il 3 luglio in piazzale degli Alpini ci sarà Diego Passoni.

INGRESSO AGLI EVENTI

Per gli appuntamenti a ingresso gratuito, che prevedono prenotazione obbligatoria, è necessario riservare il proprio ingresso su Ticketmaster.

INGRESSO H20. Cosa significa?

Vuol dire che NXT per alcuni eventi – dove specificato – offre l’ingresso gratuito, se si arriva entro le 20 (fanno eccezione gli eventi per i quali sono esauriti i biglietti in prevendita). Per avere accesso garantito, prima delle 20, è possibile prenotare e acquistare il servizio cena.

Info e link per prenotare saranno disponibili a breve al sito www.nxtbergamo.it

Biglietti > https://tidd.ly/3TaaFJH

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/nxt2025

BERGAMO NXT Summer 2025

13 GIUGNO – THE ORIGINALS (Africa Unite e The Bluebeaters)

ingresso: H20. NXT ospita il progetto che vede insieme due band storiche, Africa Unite e The Bluebeaters. “The Originals è un gruppo, ma sono due. S’intersecano sul palco tra ospitate e brani a 20 mani. Tanti sono i musicisti che vi partecipano. 5 da una parte, 5 dall’altra”.

“L’intento è quello di fare un concerto mettendoci dentro entrambe le esperienze. Non solo: il comune denominatore che ci unisce è anche quello dettato dalla frequentazione e dall’amicizia tra Africa Unite e The Bluebeaters, nel corso degli anni.”

14 GIUGNO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Dopo il sold out della notte di Capodanno, torna il live show anni 90 a Bergamo, per iniziare insieme una nuova stagione all’insegna della musica di un decennio divenuto iconico.

20 GIUGNO – I PATAGARRI

ingresso: H20. I PATAGARRI fanno tappa a NXT con il loro “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025”. La band milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano “CARAVAN”, contenuto all’interno di ’’X FACTOR MIXTAPE 2024, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati. I PATAGARRI, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi.

21 GIUGNO – SUD SOUND SYSTEM Dj-set

ingresso: H20. I pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento e in Italia, arrivano a NXT con lo stile inconfondibile che combina dialetto salentino e suoni che evocano la Jamaica. Conosciuti in tutto il Paese, i Sud Sound System sono considerati tra i maggiori esponenti del loro genere in Italia e a quasi quarant’anni dal loro debutto, ancora trasmettono tutta l’energia e la positività di cui il loro sound è portatore.



22 GIUGNO – RUGGERO de I TIMIDI

Tappa a NXT del tour della prima reunion di un artista solista che si è sciolto da solo! Perché Dopo 12 anni di carriera, Ruggero de I Timidi ha deciso di sciogliersi… per poi fare pace con

se stesso e regalare un’altra emozione al Popolo Timido: la Reunion! Sul palco la band al completo e, ovviamente, la diva Fabiana Incoronata Bisceglia, per una serata all’insegna delle hit che hanno inumidito un’epoca.

27 GIUGNO – PUNKREAS

ingresso: H20. I Punkreas saranno a Bergamo per una tappa del tour dedicato al trentennale di “Paranoia e Potere” (1995): un album leggendario, ripubblicato lo scorso 21 marzo in una versione interamente rimasterizzata. Un appuntamento che porterà l’energia esplosiva della band sui palco di NXT, riaffermando il carattere ribelle e senza tempo di un disco che, a distanza di trent’anni, suona più attuale che mai.



28 GIUGNO – EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA saranno in piazzale degli Alpini per una data de “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”. Si spengono le luci dei club e si accendono quelle dei palchi all’aperto ma rimane la stessa voglia degli Eugeni di suonare, raccontarsi, abbracciare il pubblico e farlo ballare e cantare sulle note delle canzoni del nuovo disco “L’amore è tutto” e dei brani più amati del loro repertorio. Un nuovo viaggio pieno di energia contagiosa, spensieratezza ma anche di riflessione e partecipazione.

4 LUGLIO – FUCKYOURCLIQUE

Considerati il fenomeno del momento, dopo i brani lanciati in questi ultimi anni e diventati subito virali e di culto, il disco “Scusate il ritardo” recentemente pubblicato e le due date evento svoltesi gli scorsi 4 e 5 febbraio (entrambe soldout), i FUCKYOURCLIQUE arrivano a Bergamo con il loro primo tour estivo.

5 LUGLIO – WELOVE 2000

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Torna sul placo di NXT WeLove 2000. Una maratona musicale a cielo aperto, per riscoprire la musica e le atmosfere che ci riportano a primi anni dei 2000.

11 LUGLIO – DENTE + EMMA NOLDE

Emma Nolde e Dente insieme sul palco nella stessa sera. Un appuntamento all’insegna delle grandi emozioni che regala la musica.

È uscito lo scorso 28 marzo Santa Tenerezza, il nuovo album di DENTE. Il cantautore, musicista e scrittore porterà sul palco un concerto speciale, un’occasione per poter ascoltare dal vivo le nuove canzoni e non solo. La stessa sera, sullo stesso palco, Emma Nolde, che torna in tour con a fianco i suoi musicisti, nei festival nell’estate 2025, dopo il successo e i tanti sold out del tour nei club di NUOVOSPAZIOTEMPO!



12 LUGLIO – MALEDETTA NOSTALGIA

ingresso gratuito. Arriva per la prima volta la festa senza vergogna: perché cantare e piangere nella tua cameretta se puoi farlo insieme a noi? Non siete più soli! Maledetta Nostalgia: una notte per piangere insieme!

18 LUGLIO – FABRI FIBRA

FABRI FIBRA a NXT per una tappa di FESTIVAL TOUR 2025. È online il video ufficiale di “CHE GUSTO C’E’”, il nuovo singolo di FABRI FIBRA ft. TREDICI PIETRO, che anticipa la pubblicazione del nuovo album di Fibra che si intitola “Mentre Los Angeles Brucia” e sarà disponibile dal prossimo 20 giugno. Le canzoni del nuovo album faranno sicuramente capolino nella scaletta del FESTIVAL TOUR 2025 che vedrà FABRI FIBRA tornare sul palco a più di due anni di distanza.



19 LUGLIO – MODENA CITY RAMBLERS

ingresso: H20. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione e celebrando il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo ‘Materiale Resistente’ e il ventennale del disco d’oro ‘Appunti Partigiani’, i Modena City Ramblers partono per uno speciale tour denominato ‘Appunti Resistenti’, che vedrà protagoniste le canzoni che nella sua ultra trentennale carriera la band ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oltre che alcune novità che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”.



26 LUGLIO – CRISTINA D’AVENA feat GEM BOY

Cristina D’Avena, accompagnata dai Gem Boy, tornerà sul palco di NXT per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Un appuntamento che promette di far rivivere emozioni e ricordi a fan di tutte le età. È molto più di un concerto: è uno show vero e proprio, un’esperienza collettiva dove si canta a squarciagola, si ride, ci si emoziona e si torna tutti un po’ bambini.

29 AGOSTO – NASKA

Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, Naska – nome d’arte di Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista del nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi primi passi nel mondo della musica ha dimostrato un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune. Sarà sul palco di NXT con The Freak Summer Show, la tournée estiva che, a partire dal prossimo giugno, lo vedrà protagonista dei principali festival Italiani.

30 AGOSTO – TEENAGE DREAM

Il party che ha fatto innamorare un’intera generazione ritorna nuovamente sul palco di NXT. Una serata ancora più ricca di grandi emozioni, un viaggio nostalgico nei primi anni 2000, che promette di far rivivere le atmosfere di Disney Channel, High School Musical, Camp Rock e Hannah Montana. Teenage Dream, nato nel 2023, ha conquistato il pubblico con oltre 150 date in tutta Italia, diventando un fenomeno virale sui social con milioni di visualizzazioni.



5 SETTEMBRE – FAST ANIMALS & SLOW KIDS

Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) il palco è il luogo dove esprimere al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica e dove condividere con i fan i loro storici successi oltre ai brani del nuovo album “Hotel Esistenza”, il settimo di studio della band pubblicato il 25 ottobre scorso da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. La band sarà a NXT per una tappa del “TOUR ESTIVO 2025”.

