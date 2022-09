HAKEN e BETWEEN THE BURIED AND ME in concerto a marzo 2023 a Treviso e Milano

Un package imperdibile per gli appassionati di progressive metal! HAKEN e BETWEEN THE BURIED AND ME annunciano oggi le date del loro co-headlining tour europeo indoor e, tra queste, ci sono anche due concerti italiani. In apertura si esibiranno Cryptodira.

L’appuntamento è fissato per il 4 marzo 2023 al New Age Club di Roncade (Treviso) e per il 5 marzo 2023 all’Alcatraz di Milano.

Attenzione: i biglietti venduti per le precedenti date di Haken del 15/02/2022 al New Age e del 16/02/2022 all’Alcatraz poi rimandate, rimarranno validi per le nuove date

Ecco i dettagli delle date:

HAKEN + BETWEEN THE BURIED AND ME + Cryptodira

sabato 4 marzo 2023 – Roncade (Treviso), New Age Club

domenica 5 marzo 2023 – Milano, Alcatraz



Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3evLTTd



Prezzo del biglietto in prevendita: € 32,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 37,00