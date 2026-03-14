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BETWEEN THE BURIED AND ME + Monosphere: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

I Between The Buried And Me in concerto al Legend Club di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Monosphere.

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Between The Buried And Me in concerto al Legend Club di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Il 13 marzo Between the Buried and Me hanno portato il loro progressive metal al Legend Club di Milano, in una serata dedicata alle sonorità più tecniche e sperimentali della scena contemporanea.

Prima dell’esibizione della band statunitense sono saliti sul palco i Monosphere, che ha aperto il concerto con un set intenso e tecnico.

Il live di Between the Buried and Me ha attraversato le diverse sfumature del loro stile, tra strutture progressive, passaggi tecnici e momenti più melodici. Sul palco la formazione guidata dal cantante e tastierista Tommy Rogers ha proposto uno show articolato, mantenendo quell’approccio dinamico che da anni caratterizza la band dal vivo.

Clicca qui per vedere le foto dei Between The Buried And Me in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Between The Buried And Me

BETWEEN THE BURIED AND ME – La scaletta del concerto al Legend Club di Milano

  1. Absent Thereafter
  2. Selkies: The Endless Obsession
  3. Condemned to the Gallows
  4. God Terror
  5. Sun of Nothing
  6. Stare Into the Abyss
  7. Prehistory
  8. The Blue Nowhere

Encore:

  1. Silent Flight Parliament
  2. Goodbye to Everything Reprise
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