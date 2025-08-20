Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

BETWEEN BURIED AND ME in concerto il 13 marzo 2026 a Milano

Published

Un terremoto senza precedenti sta per abbattersi su Milano, e le possibilità di riprendersi son pressoché nulle. Hellfire Booking Agency annuncia i Between the Buried and Me!

Scossi per la prima volta i bassifondi nel 2000, i Between the Buried and Me – «progressive» metal statunitense di prima categoria – sono un sisma senza fine a cavallo fra innumerevoli generi, concetti e astrazioni.

Conquistato rapidamente il pubblico internazionale, i Between the Buried and Me si sono guadagnati la nomea di cult classic con rilasci imprevedibili quanto architettonici e presenze sceniche debilitanti, attirando con destrezza brutale l’attenzione di etichette come Victory Records, Metal Blade e Sumerian Records, e asserendosi con ineluttabile risolutezza come una delle calamità naturali musicali più rilevanti del ventennio.

I Between the Buried and Me, assenti dai nostri spalti da ben tre anni ormai, faranno collassare Milano su sé stessa il prossimo marzo. Credeteci, una devastazione simile non l’avete mai vista.

13 MARZO 2026 | LEGEND CLUB, MILANO
Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Rockstadt Extreme Fest 2025 Rockstadt Extreme Fest 2025

Festival

Rockstadt Extreme Fest: L’ultima edizione sul suolo di Rasnov

Con un comunicato trasmesso attraverso il sito ufficiale negli scorsi giorni, lo staff del Rockstadt Extreme Fest preannuncia l’ultima edizione sul suolo di Rasnof,...

26/04/2025
Rockstadt Extreme Fest 2025 Rockstadt Extreme Fest 2025

Festival

Rockstadt Extreme Fest: aggiornamento nella line-up

Tramite la pagina ufficiale del festival, nei giorni scorsi è stato postato il seguente comunicato riguardante la line-up dell’ultima giornata: Come ogni anno, le...

13/04/2025
Rockstadt Extreme Fest 2025 Rockstadt Extreme Fest 2025

Festival

Rockstadt Extreme Fest: annunciata la line up (quasi) definitiva

Rasnov, Romania – Il Rockstadt Extreme Fest ha svelato tramite i propri canali social, i dettagli del suo cartellone per l’edizione 2025, dal 30...

12/02/2025

Concerti

HAKEN e BETWEEN THE BURIED AND ME in concerto a marzo 2023 a Treviso e Milano

Un package imperdibile per gli appassionati di progressive metal! HAKEN e BETWEEN THE BURIED AND ME annunciano oggi le date del loro co-headlining tour...

11/09/2022