BETWEEN BURIED AND ME in concerto il 13 marzo 2026 a Milano

Un terremoto senza precedenti sta per abbattersi su Milano, e le possibilità di riprendersi son pressoché nulle. Hellfire Booking Agency annuncia i Between the Buried and Me!

Scossi per la prima volta i bassifondi nel 2000, i Between the Buried and Me – «progressive» metal statunitense di prima categoria – sono un sisma senza fine a cavallo fra innumerevoli generi, concetti e astrazioni.

Conquistato rapidamente il pubblico internazionale, i Between the Buried and Me si sono guadagnati la nomea di cult classic con rilasci imprevedibili quanto architettonici e presenze sceniche debilitanti, attirando con destrezza brutale l’attenzione di etichette come Victory Records, Metal Blade e Sumerian Records, e asserendosi con ineluttabile risolutezza come una delle calamità naturali musicali più rilevanti del ventennio.

I Between the Buried and Me, assenti dai nostri spalti da ben tre anni ormai, faranno collassare Milano su sé stessa il prossimo marzo. Credeteci, una devastazione simile non l’avete mai vista.

13 MARZO 2026 | LEGEND CLUB, MILANO

Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano