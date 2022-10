GEORGE EZRA + Passenger in concerto il 24 Febbraio al Forum di Milano

Arriva in Italia per un’unica imperdibile data del suo tour, il pluripremiato cantautore inglese George Ezra venerdì 24 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

GEORGE EZRA + Passenger

venerdì 24 febbraio 2023 @ Mediolanum Forum – Milano

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/georgeezra23

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/KedOmn

Tornato sulle scene con il singolo “Anyone For You”, che ha scalato le classifiche radiofoniche italiane ed europee, e dopo “Green Green Grass“, il secondo brano estratto dal nuovo album “Gold Rush Kid” uscito lo scorso 10 giugno a distanza di quattro anni da “Staying At Tamara’s”.

“Staying At Tamara’s” è il secondo album di Ezra a conquistare il #1 in Inghilterra. Il disco, che include, tra gli altri, “Shotgun”, “Pretty Shining People”, “Saviour” e “Don’t Matter Now”, è uscito a distanza di quattro anni da “Wanted On Voyage”, del 2014, e della super-hit “Budapest”, certificata Triplo Platino in Italia, Quattro volte Platino nel Regno Unito ed è stato tra i 10 album più venduti nel Paese nel 2014 e nel 2015, raggiungendo il #1 della UK Chart e rimanendo in classifica per 122 settimane totali. In poco più di 18 mesi George Ezra da sconosciuto è diventato uno degli artisti- internazionali-rivelazione degli ultimi tempi: l’album ha raggiunto la Top 10 in 10 Paesi, ha registrato 3 tour sold-out in Gran Bretagna, ricevuto nomination a quattro BRIT Awards e vinto un BBC Music e un Ivor Novello.

GEORGE EZRA + Passenger

venerdì 24 febbraio 2023 @ Mediolanum Forum – Milano

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/georgeezra23

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/KedOmn

Parterre in piedi: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello A numerato: € 44,00 + diritto di prevendita

Anello B Gold numerato: € 44,00 + diritto di prevendita

Anello B laterale non numerato: € 32,00 + diritto di prevendita

Anello C centrale numerato: € 32,00 + diritto di prevendita

Anello C laterale non numerato: € 28,00 + diritto di prevendita