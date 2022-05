GEORGE EZRA in concerto venerdì 24 febbraio 2023 al Forum di Milano

Arriva in Italia per un’unica imperdibile data del suo tour, il pluripremiato cantautore inglese George Ezra venerdì 24 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

Tornato sulle scene con il singolo “Anyone For You”, che ha scalato le classifiche radiofoniche italiane ed europee, e dopo “Green Green Grass”, il secondo brano estratto dal nuovo album “Gold Rush Kid” in uscita il prossimo 10 giugno a distanza di quattro anni da “Staying At Tamara’s”, George Ezra ha annunciato recentemente un tour che si terrà nelle arene del Regno Unito e partirà a settembre, anticipato dallo speciale concerto di luglio al Finsbury Park di Londra.

GEORGE EZRA

VENERDI 24 FEBBRAIO 2023 – Forum – MILANO



Biglietti in vendita su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/KedOmn

Prevendita MyLiveNation dalle 11.00 di mercoledì 18 maggio



Biglietti in vendita su Ticketone > https://bit.ly/georgeezra2023

Vendite Generale dalle 10.00 di venerdì 20 maggio

Oltre all’annuncio del tour, Ezra ha stretto un sodalizio con YouTube Music per essere il loro partner per la sostenibilità del 2022, dichiarando: “Sono consapevole che il tour e la promozione di un disco abbiano impatto sull’ambiente, quindi sono lieto di annunciare la collaborazione con YouTube Music come partner per la sostenibilità per il 2022. Hanno generosamente fornito un contributo finanziario significativo per sostenere una causa da me scelta e sarà il “National Trust” che lavora duramente invertire il declino della natura e ridurre l’impatto del cambiamento climatico piantando alberi e ripristinando i paesaggi. Insieme utilizzeremo direttamente questo denaro per piantare 17.000 alberi in tutto il Regno Unito“.

Pubblicato a gennaio, “Anyone For You” continua a scalare la UK Official Singles Chart ed è la canzone numero uno delle radio britanniche con rotazione della lista in tutte le principali stazioni – ha ottenuto un grande successo radiofonico in Italia raggiungendo la Top 25 dell’Airplay e resta ancora stabile in Top 50. George ha dichiarato: “È un mosaico di idee composto dagli appunti che avevo preso su vecchi quaderni in momenti casuali, che sono stati condivisi tra i musicisti in studio. È gioioso e contagioso, e io non posso fare a meno di sorridere ogni volta che lo canto”.

“Staying At Tamara’s” è il secondo album di Ezra a conquistare il #1 in Inghilterra. Il disco, che include, tra gli altri, “Shotgun”, “Pretty Shining People”, “Saviour” e “Don’t Matter Now”, è uscito a distanza di quattro anni da “Wanted On Voyage”, del 2014, e della super-hit “Budapest”, certificata Triplo Platino in Italia, Quattro volte Platino nel Regno Unito ed è stato tra i 10 album più venduti nel Paese nel 2014 e nel 2015, raggiungendo il #1 della UK Chart e rimanendo in classifica per 122 settimane totali.

Parterre in piedi: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello A numerato: € 44,00 + diritto di prevendita

Anello B Gold numerato: € 44,00 + diritto di prevendita

Anello B laterale non numerato: € 32,00 + diritto di prevendita

Anello C centrale numerato: € 32,00 + diritto di prevendita

Anello C laterale non numerato: € 28,00 + diritto di prevendita

George Ezra VIP Package: € 106,72

Il pacchetto include:

Un biglietto di miglior posto in Tribuna numerata

Un Poster VIP del tour firmato da George

Laminato e cordino VIP di George Ezra