PASSENGER: a Luglio in concerto a Gardone Riviera (BS) e Merano (BZ)

10 novembre 2023: l’acclamato cantastorie britannico Mike Rosenberg celebra i dieci anni dalla pubblicazione del suo album fondamentale, ‘All The Litle Lights‘, con l’Anniversary Editon‘. I brani, interamente ri-registrati e completamente reimmaginati, sono arricchiti da un importante decennio di esperienza da parte di Passenger, che ha chiamato amici come Foy Vance, Gabrielle Aplin, Nina Nesbit ed Ed Sheeran per collaborazioni speciali.

Nonostante tutto, il disco presenta lo spirito e l’anima dell’originale, mentre infonde nuova vita ai brani.

La pubblicazione di ‘All The Little Lights (Anniversary Editon)’ è accompagnata dal nuovo video della ri-registrazione di ‘Let Her Go‘ con il feat dell’amico di lunga data e compagno di tour Ed Sheeran.

Il singolo, nella sua versione originale, è arrivato al primo posto in 19 paesi, ha raggiunto lo status di Platino in 11 paesi, oggi ha oltre 6 miliardi di streaming mondiali ed è il secondo brano più Shazamato di tutti i tempi, oltre ad essere il sedicesimo video più visto su YouTube.

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2024 – GARDONE RIVIERA (BS)

ANFITEATRO DEL VITTORIALE / TENER A MENTE

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024 – MERANO (BZ)

GIARDINI DI CASTEL – TRAUTTMANSDORFF WORLD MUSIC FESTIVAL

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/passenger2024