PASSENGER: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Lara Bordoni

Mike Rosenberg, a.k.a. PASSENGER, il menestrello dal successo mondiale, tra gli artisti inglesi di maggior successo degli ultimi anni, con album ai vertici delle classifiche e singoli diventati delle vere e proprie hit, come Let Her Go, che ha raggiunto il primo posto in 19 paesi e che conta oltre due miliardi di ascolti su YouTube, fa ritorno in Italia salendo sul palco del Fabrique di Milano il 6 Settembre, dopo aver pubblicato il nuovo album , ‘‘Birds That Flew and Ships That Sailed” uscito in Aprile 2022.

Per quasi un decennio questo incredibile artista si è esibito in tutto il mondo, partendo dagli angoli delle strade per arrivare ai locali e ai teatri più prestigiosi.

La serata è stata aperta dall’esibizione del britannico Luke Sital-Singh.

Clicca qui per guardare le foto di Passenger al Fabrique di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

PASSENGER – la scaletta del tour

Survivors

Life’s for the Living

Table for One

Queenstown

Sandstorm

I Hate

Young as the Morning Old as the Sea

Blink of an Eye

Heaven (Bryan Adams cover)

Let Her Go

Scare Away the Dark

Encore:

Things That Stop You Dreaming

Whispers

Holes