PASSENGER è uscito il nuovo album “Songs for the Drunk and Broken Hearted”

Esce oggi, ‘Songs for the Drunk and Broken Hearted’ un album popolato da personaggi ubriachi con il cuore spezzato. Il disco, il tredicesimo di studio per Passenger, è stato scritto dall’artista alla fine della relazione con la sua compagna: “You’re incredibly vulnerable for a few months. You’re so used to the safety of being with somebody and suddenly you’re out in the world on your own. And you get pissed and probably make some bad decisions. It’s universal. Most everyone goes through it at some stage”.



Con ‘Remember to Forget’, il brano pubblicato lo scorso dicembre, Passenger racconta una nuova storia tratta dal mondo di ‘Songs for the Drunk and Broken Hearted’, quella di un ragazzo che, dopo una notte brava, non vuole lasciare spazio al giorno.

Il video che accompagna ‘Remember to Forget’ chiude la trilogia dedicata ai personaggi alticci dal cuore a pezzi, iniziata con ‘A Song of the Drunk and Broken Hearted’ – prima anticipazione tratta dal nuovo disco, il cui video è ambientato in un bar semivuoto con i clienti che annegano i propri dolori nell’alcool – per poi lasciare spazio a ‘Suzanne’ – il secondo brano, in cui la clip pone l’attenzione su un’anziana signora che siede sola in un bar, a riflettere del tempo passato – e termina con il video pubblicato a dicembre.



Con la sua capacità di tenere il palco sia da solo che con band, Passenger si vede costretto a posticipare il lungo tour mondiale a supporto del nuovo disco. Nel frattempo invita i suoi numerosissimi e fedelissimi fan in un intimo concerto in streaming, in diretta il 10 gennaio dalla Royal Albert Hall di Londra. Info: https://tickets.passengermusic.com/

PASSENGER

22 luglio 2021, Merano (Bolzano), World Music Festival

1 ottobre 2021, Milano, Fabrique



Nativo di Brighton, Passenger è tra gli artisti inglesi di maggior rilievo degli ultimi anni, con album ai vertici delle classifiche, singoli diventati delle vere e proprie hit, numeri da capogiro e numerosi riconoscimenti tra cui un Independent Music Award, un Ivor Novello ed una nomination ai Brit-Award. Dal vivo, Passenger suona per le strade così come negli stadi. Con concerti ovunque esauriti, è in grado di tenere il palco anche con una sola chitarra, complice la sua voce, i suoi brani e l’affetto che trasmette al numeroso pubblico che lo segue ormai da anni. ‘Let Her Go’ è una hit in tutto il mondo, con oltre 3 miliardi di plays solo su YouTube, #1 in ben 19 Paesi. Il nuovo album arriva a tre anni di distanza da ‘Runaway’, l’ultimo album pubblicato nel 2018.