YPSIGROCK 2023: si aggiungono al cast The Comet is Coming, King Hannah, Liela Moss, Pale Blue Eyes

La magica e luminosa atmosfera di Ypsigrock continua a prendere forma e si arricchisce oggi di nuovi sound e colori: il primo boutique festival italiano svela altri ingressi nella line up della sua 26esima edizione, che si svolgerà dal 10 al 13 agosto come sempre nelle suggestive venue di Castelbuono, il borgo siciliano all’interno del Parco delle Madonie.

The Comet is Coming, King Hannah, Liela Moss, Pale Blue Eyes, Kiwi Jr., Traams ed Helen Ganya sono le nuove band che si aggiungono a Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, EKKSTACY, Just Mustard e Plastic Mermaids.

Manca ancora qualche mese al lungo week end musicale preferito dagli ypsini ma altre sorprese sono in serbo già nelle prossime settimane da parte della direzione artistica del festival. Seguendo la regola dell’Ypsi Once, che impone una sola esibizione sui palchi di Ypsigrock sotto lo stesso moniker, il festival continua nella ricerca di proposte in grado di soddisfare le richieste dell’appassionata e attenta community del festival, che contribuisce a rendere uniche le esibizioni dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould.

La colonna sonora della prossima edizione di Ypsigrock si impreziosisce con il sound esplosivo e luminoso dei The Comet is Coming, le chitarre ruvide e la voce intima e tormentata dei King Hannah e l’art-pop elettronico di Liela Moss. E ancora, il melange ipnotico tra shoegaze e psych rock dei Pale Blues Eyes, l’indie rock dei canadesi Kiwi Jr., il post-punk di matrice inglese dei Traams e le ispirazioni inquiete di Helen Ganya, tra vertigini dream pop e atmosfere dark anni ’80.

In esclusiva sulla piattaforma DICE, parte da oggi anche la vendita dei Day Tickets, al prezzo di 45€ + commissioni, mentre sono disponibili già da tempo i Full Festival Pass al prezzo definitivo di 120€ + commissioni (TIER 2). Con l’apertura delle vendite di tutte le tipologie di biglietti inizia a comporsi anche la suddivisione giornaliera degli act finora annunciati, con i live che inizieranno da giovedì 10 agosto.

10-13 agosto (camping NON incluso)

ABBONAMENTO FULL FESTIVAL PASS 120€ + fees

giovedì 10 agosto

Ekkstacy / Pale Blue Eyes + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

venerdì 11 agosto

Slowdive / Liela Moss / Traams / Helen Ganya + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

sabato 12 agosto

The Comet Is Coming / Still Corners / King Hannah / Plastic Mermaids + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

domenica 13 agosto

Panda Bear & Sonic Boom / Just Mustard / Kiwi Jr. + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

Link diretto per l’acquisto: https://ypsi.link/tickets23