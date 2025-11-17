Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

KING HANNAH: le foto del concerto al Barezzi Festival 2025 presso il Teatro Regio di Parma

King Hannah in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma a Novembre 2025, le foto del live.

Published

King Hannah concerto al Barezzi Festival 2025 Parma del 14 novembre 2025
King Hannah in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Foto di Illary Terenzi

Il progetto dei King Hannah nasce a Liverpool, in un locale dove due giovani camerieri, Craig e Hannah, si ritrovano a lavorare fianco a fianco. Craig riconosce immediatamente il volto di Hannah: l’aveva già vista esibirsi durante un concerto di band universitarie, una performance che lo aveva colpito profondamente.

Spinto dall’intuizione che il destino gli stesse suggerendo qualcosa, Craig decide di parlarle di quell’esibizione. Da lì scoprono di avere gusti musicali affini e una visione artistica compatibile. Dopo un periodo di amicizia e sperimentazioni, scelgono di dare vita a un progetto comune.

King Hannah concerto al Barezzi Festival 2025 Parma del 14 novembre 2025
King Hannah in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Nel 2019 pubblicano Crème Brûlée, un singolo dal tono crepuscolare, caratterizzato da chitarre elettriche decise e atmosfere intense. Il brano attira subito l’attenzione e, dopo un primo EP, il duo firma con un’etichetta berlinese che li porta a esibirsi nella capitale tedesca.

Il loro legame musicale affonda le radici nell’ammirazione condivisa per Nebraska di Bruce Springsteen: non sorprende che le loro sonorità rarefatte, le sfocature elettriche e le atmosfere sospese richiamino in più punti quell’album iconico. La loro reinterpretazione di State Trooper, in una versione sensuale e potente, diventa una nuova pietra miliare della loro crescita artistica.

King Hannah concerto al Barezzi Festival 2025 Parma del 14 novembre 2025
King Hannah in concerto al Barezzi Festival 2025 di Parma foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Nel 2022 arriva I’m Not Sorry, album di debutto che proietta i King Hannah in un tour statunitense di grande successo. Due anni dopo esce Big Swimmer, disco costruito sulle esperienze dei loro viaggi, dei festival internazionali e delle collaborazioni con artisti come Kurt Vile e Thurston Moore. Nella tracklist compaiono anche due brani con la partecipazione di Sharon Van Etten.

Oggi i King Hannah sono considerati una delle realtà più brillanti del panorama inglese contemporaneo. I loro live sono noti per la cura maniacale del suono, per l’approccio strumentale meticoloso e per un’estetica che fonde influenze USA e vibrazioni alternative britanniche degli anni Novanta.

Le loro canzoni raccontano il quotidiano, sospeso tra rimpianti, fragilità e senso di inadeguatezza. Una delicatezza narrativa che trova sempre il suo contrappunto nella potenza delle loro sonorità.

Clicca qui per vedere le foto di King Hannah a Parma o sfoglia la gallery qui sotto

King Hannah
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Tom Smith concerto al Barezzi Festival 2025 Parma del 14 novembre 2025 Tom Smith concerto al Barezzi Festival 2025 Parma del 14 novembre 2025

Reportage Live

TOM SMITH: al Barezzi Festival il suo delicato progetto solista

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Illary Terenzi Tom Smith senza gli Editors. E senza Andy Burrows. Una temporanea novità che, per quanto...

1 giorno ago

Interviste

Come sognatori a scalare sequoie centenarie. Intervista a TOM SMITH

Tom Smith degli Editors presenta il suo primo album solista, tra introspezione, speranza e autenticità, in attesa del live al Barezzi Festival di Parma.

01/11/2025
Vinicio Capossela concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi Milano del 19 ottobre 2025 Vinicio Capossela concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi Milano del 19 ottobre 2025

Reportage Live

VINICIO CAPOSSELA: le foto del concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano

Vinicio Capossela in concerto al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano a Ottobre 2025, le foto del live.

19/10/2025
King Hannah Sofa - credit Katie Silvester King Hannah Sofa - credit Katie Silvester

Reportage Live

KING HANNAH: come ci si abitua a questa magia?

Articolo di Umberto Scaramozzino Il concerto dei King Hannah è uno di quelli, rari e preziosi, ai quali non ci si può abituare, ma...

07/12/2024