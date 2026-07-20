BYE BYE MOON PRESENTA: Jonathan Hultén e Caronte (Acoustic Set) il 25 Ottobre 2026

Il 25 ottobre 2026 a Parma l’oscurità si fa liturgia per un’imperdibile e UNICA DATA ITALIANA.

​Lo spazio architettonico di Colonne 28 accoglierà il terzo appuntamento della rassegna Bye Bye Moon, in unica data italiana, dove prenderà vita una serata interamente votata all’introspezione, all’esoterismo e all’esplorazione di nuovi paesaggi sonori, che vedrà come protagonisti Jonathan Hultén e i Caronte.

​JONATHAN HULTÉN

Cantautore svedese, definito da lui stesso “Ethereal Dream-grunge”, il suo sound ha catturato pubblico e critica fin dal debutto Chants From Another Place (2020), confermando il suo talento visionario con il recente Eyes Of The Living Night (pubblicato a gennaio 2025 per Kscope).

Ad aprire la serata i ​CARONTE in un Acoustic set, dove il Doom diventa Liturgia. Da oltre quindici anni la band rappresenta una delle espressioni più profonde e autentiche dell’occult doom europeo. Un’esperienza unica concepita per mettere a nudo l’anima più esoterica, contemplativa e visionaria della loro musica. Con liriche che viaggiano attraverso i territori della magia occidentale, ogni brano si trasforma in un sigillo e in un passaggio tra il visibile e l’invisibile.

​Orari:

Apertura porte: ore 18:00

CARONTE: 20.00

JONATHAN HULTÉN: 21.00

​Viste le caratteristiche dello spazio e l’esclusività della data, la capienza della location è strettamente limitata. Si raccomanda caldamente l’acquisto della prevendita, già disponibile in esclusiva sulla piattaforma Dice.

Bye Bye Moon è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna. Un progetto di Positive River APS e del collettivo Little Me, in collaborazione con Colonne 28 e Santeria Parma.