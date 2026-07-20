BYE BYE MOON PRESENTA: Jonathan Hultén e Caronte (Acoustic Set) il 25 Ottobre 2026

Il 25 ottobre 2026 a Parma l’oscurità si fa liturgia per un’imperdibile e UNICA DATA ITALIANA.
Lo spazio architettonico di Colonne 28 accoglierà il terzo appuntamento della rassegna Bye Bye Moon, in unica data italiana, dove prenderà vita una serata interamente votata all’introspezione, all’esoterismo e all’esplorazione di nuovi paesaggi sonori, che vedrà come protagonisti Jonathan Hultén e i Caronte.
JONATHAN HULTÉN
Cantautore svedese, definito da lui stesso “Ethereal Dream-grunge”, il suo sound ha catturato pubblico e critica fin dal debutto Chants From Another Place (2020), confermando il suo talento visionario con il recente Eyes Of The Living Night (pubblicato a gennaio 2025 per Kscope).
Ad aprire la serata i CARONTE in un Acoustic set, dove il Doom diventa Liturgia. Da oltre quindici anni la band rappresenta una delle espressioni più profonde e autentiche dell’occult doom europeo. Un’esperienza unica concepita per mettere a nudo l’anima più esoterica, contemplativa e visionaria della loro musica. Con liriche che viaggiano attraverso i territori della magia occidentale, ogni brano si trasforma in un sigillo e in un passaggio tra il visibile e l’invisibile.
Orari:
- Apertura porte: ore 18:00
- CARONTE: 20.00
- JONATHAN HULTÉN: 21.00
Viste le caratteristiche dello spazio e l’esclusività della data, la capienza della location è strettamente limitata. Si raccomanda caldamente l’acquisto della prevendita, già disponibile in esclusiva sulla piattaforma Dice.
Bye Bye Moon è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna. Un progetto di Positive River APS e del collettivo Little Me, in collaborazione con Colonne 28 e Santeria Parma.