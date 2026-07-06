SYLVAINE A PARMA: il 4 Ottobre 2026 Bye Bye Moon prosegune con FÅGELLE a Colonne 28

Prosegue Bye Bye Moon, la nuova rassegna culturale che da settembre a dicembre porta a Colonne 28 di Parma una serie di appuntamenti dedicati alla sperimentazione artistica e sonora. Il secondo evento è in programma per domenica 4 ottobre 2026 nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di Colonne 28, con Sylvaine come headliner e Fågelle in apertura.

Sylvaine: progetto della polistrumentista norvegese Kathrine Shepard, è una delle voci più personali della scena atmosferica contemporanea. La sua musica mette in dialogo paesaggi sonori immersivi ed emozione, esplorando il rapporto tra luce e oscurità, natura e città, spiritualità e umanità. Le sue esibizioni, intense e profondamente evocative, conducono il pubblico in un percorso catartico in cui fragilità e potenza convivono in costante equilibrio.

Ad aprire la serata sarà Fågelle, artista svedese proveniente dalla scena sperimentale nordica, il cui linguaggio musicale fonde suggestioni folk, stratificazioni orchestrali, elettronica e una vocalità intensa e viscerale. Il suo ultimo album, Bränn min jord (2026), nasce dal ritorno nella regione di Halland e affronta temi come identità, memoria e appartenenza, intrecciando registrazioni ambientali e collaborazioni con musicisti e comunità locali in una ricerca sonora profondamente legata al territorio.

La data del 4 ottobre prosegue il percorso di Bye Bye Moon, l’iniziativa mette in dialogo musica, performance e ricerca artistica contemporanea, proponendo esperienze pensate appositamente per la dimensione raccolta e immersiva della location.

Informazioni sulla serata

Apertura porte: ore 18:00

Fågelle : 20:00

: 20:00 Sylvaine: 21:00

Considerata la natura esclusiva di Colonne 28 e la limitata capienza della location, è fortemente consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita.

Bye Bye Moon è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna. Un progetto di Positive River APS e del collettivo Little Me, in collaborazione con Colonne 28 e Santeria Parma.