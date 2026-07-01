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MASTER BOOT RECORD A PARMA: il 6 settembre inaugura Bye Bye Moon con Gom Jabbar

Master Boot Record e Gom Jabbar a Parma il 6 settembre per l’apertura di Bye Bye Moon. Il live del progetto di Vittorio D’Amore unisce computer metal, chiptune e immaginario retro gaming, con apertura affidata al duo Gom Jabbar.

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MASTER BOOT RECORD A PARMA: il 6 settembre inaugura Bye Bye Moon con Gom Jabbar

Progetto di Computer Metal del producer e performer Vittorio D’AmoreMaster Boot Record è una delle realtà più riconoscibili nell’incontro tra metal programmato in MIDI, chiptune, demoscene e musica classica. La dimensione live del progetto traduce questo immaginario in uno show ad alto impatto, in cui una band completa si aﬃanca a Commodore 64Amiga 500 e a un apparato visivo ispirato alla cultura dei retro computer, ai classici del videogioco e alla demoscene. Attivo dal 2016, MBR ha costruito negli anni un profilo internazionale sempre più solido, portando il proprio live in Europa e Nord America e aﬀermandosi come uno dei nomi più peculiari del panorama heavy contemporaneo.

Ad aprire la serata saranno i Gom Jabbar, duo formato da Federico Trimeri (Stormo) e Fabio Bortolotti (Kenobit). Il progetto nasce dall’incontro tra un Game Boy suonato dal vivo senza filtri e una chitarra distorta, per uno show essenziale, massiccio e diretto. La loro proposta, definita come una “low resolution revolution”, prende forma in un immaginario cyberpunk rabbioso e politico, anticipato dal debutto omonimo di prossima pubblicazione per Subsound Records.

La data del 6 settembre inaugura il percorso di Bye Bye Moon, rassegna concepita come un progetto curatoriale dedicato all’innovazione dei linguaggi espressivi e alla costruzione di performance site-specific per lo spazio architettonico di Colonne 28. L’iniziativa punta a mettere in dialogo musica, performance e ricerca artistica contemporanea, ospitando a Parma una serie di appuntamenti pensati appositamente per il contesto della rassegna.

Si raccomanda la prevendita disponibile su Dice per gli eventi di Bye Bye Moon, poiché la capienza della location è limitata.

Bye Bye Moon è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna. Un progetto di Positive River APS e del collettivo Little Me, in collaborazione con Colonne 28 e Santeria Parma.

Informazioni sulla serata

  • Apertura porte: ore 18:00
  • Gom Jabbar: 20:00
  • Master Boot Record: 21:00
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