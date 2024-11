Sono gli Iron Maiden i primi headliner del Graspop Metal Meeting 2025

Urla per me, Dessel! L’attesa è finalmente finita, siamo pronti a scatenare il primo headliner per GMM25! Giovedì 19 giugno, le icone dell’heavy metal britannico Iron Maiden chiuderanno i lavori sul South Stage con un set speciale per celebrare il 50° anniversario dei Maiden!

Nel corso degli anni, le leggende dell’heavy metal britannico Iron Maiden sono state spesso ospiti della casa di Dessel. Nel 2025 saranno gli headliner del festival per l’11a volta quando il loro “Run For Your Lives Tour” farà tappa a Dessel per celebrare il mezzo secolo degli Iron Maiden. Preparatevi per una scaletta che abbraccia i primi nove album in studio, dal loro debutto omonimo a “Fear of the Dark”. Il ‘Run For Your Lives Tour’ promette di essere lo spettacolo più spettacolare dei Maiden fino ad oggi. Urla per me, Dessel!

I biglietti per GMM 2025 saranno in vendita a partire dalle ore 10 di sabato 30 novembre su Ticketmaster. I possessori di Mastercard beneficiano dell’accesso prioritario ai biglietti in prevendita tra le ore 10 di giovedì 28 novembre e le ore 9 di sabato 30 novembre. Vai a priceless.com/music per tutti i dettagli.

Informazioni su GMM: Quattro giorni, cinque tappe. Fantastici headliner, talento emergente, chitarre schiaccianti e mosh pit colossali. Per la 28esimavolta la crème de la crème della scena hard rock e metal internazionale convergerà in Belgio mentre Dessel si prepara all’impatto.

L’edizione del prossimo anno del più grande e versatile festival hard rock e metal del Benelux si svolgerà dal 19 al 22 giugno 2025. GMM2025: il clou metal dell’anno per ogni metallaro!

Stay heavy. Stay tuned!