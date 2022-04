Se ami sei Balena Festival

Vivi, sorridi, ama. L’estate italiana 2022 si preannuncia ricca di forti emozioni, torna il Balena Festival, la rassegna musicale che fa battere il cuore di Genova, in programma dal 16 al 26 luglio all’Arena del Mare nel porto antico della città.

La musica prima di tutto, con un cartellone ricco di concerti italiani e internazionali: da Franco 126 a Caparezza, passando per Massimo Pericolo, dagli Editors a Fantastic Negrito.

Ma musica è anche e soprattutto amore, e proprio quest’ultimo sarà il filo conduttore della terza edizione del Balena Festival, che promette di regalare i baci e gli abbracci mancati degli ultimi due anni.

“Un festival sull’amore, sai che novità! – dichiarano con ironia i ragazzi dell’organizzazione – È vero. Avremmo potuto affrontare un tema del tutto nuovo, innovativo, originale, case, libri, auto e pure fogli di giornale. Oppure, senza complicare il pane, avremmo potuto non fare assolutamente niente. Non ci saremmo dovuti preoccupare di nulla, se non dei concerti. Quest’anno vorremmo che il Balena Festival nascesse per la seconda volta, cambiasse vesti e abitudini, e iniziasse un nuovo – lunghissimo – percorso“.

#SOLOAMORE è dunque il motto di questa edizione che proveremo a vivere intensamente per recuperare il tempo perso.

L’amore ci salverà.

Balena Festival: le date già annunciate

16 Luglio – Franco 126 + Eugenio in Via di Gioia

17 Luglio – Luchè

18 Luglio – Editors

20 Luglio – Caparezza

21 Luglio – Manuel Agnelli + Thurston More group

22 Luglio – Massimo Pericolo + Madman

23 Luglio – Cosmo + Dito nella Piaga + Maurizio Carucci

24 Luglio – Fantastic Negrito

26 Luglio – Pinguini Tattici Nucleari

Compra i biglietti su DICE > https://bit.ly/balena-dice

Compra i biglietti su Ticketone > https://bit.ly/balena-ticketone