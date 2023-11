SCORPIONS e MACHINE HEAD headliner domenica 24 Giugno al Graspop Metal Meeting 2024

Con Scorpions e Machine Head si aggiungono gli headliner di domenica alla line-up di #GMM24. Insieme a Tool, Five Finger Death Punch, Judas Priest, Bring Me the Horizon e Avenged Sevenfold assedieranno Dessel nel giugno 2024.

Gli Scorpions chiuderanno il South Stage domenica 23 giugno e la sera stessa i Machine Head saranno i protagonisti del North Stage.

Gli Scorpions fanno la loro quinta apparizione al GMM quest’anno. Con la loro precedente tappa al GMM22, le icone dell’hard rock tedesco hanno dimostrato che 60 anni di rock non hanno intaccato il loro fascino e continuano a proporre un set ricco di hit, tra cui “Rock You Like a Hurricane”, “The Zoo” e “Wind of Change”, solo per citarne alcune. Il loro 19° album, “Rock Believer”, è uscito nel 2022.

L’estate scorsa i Machine Head sono tornati a Dessel per la prima volta in oltre dieci anni per fare da headliner al nostro South Stage di venerdì. L’anno prossimo Robb Flynn & Co torneranno domenica 23 giugno per chiudere il North Stage e il #GMM24. Ancora una volta migliaia di gole rauche “faranno risuonare la libertà con un colpo di fucile” nelle pianure di Dessel!

I biglietti per GMM2024 saranno in vendita a partire dalle 10:00 del 25 novembre 2023 su Ticketmaster.

GMM 2024: Quattro giorni, cinque palchi. Per la 27esima volta, le pianure di Dessel saranno l’hotspot per i nomi più importanti della scena metal e hard rock. Ancora una volta, Dessel tremerà fino alle sue fondamenta. Il festival di hard rock e metal più importante e completo del Benelux si svolgerà dal 20 al 23 giugno 2024.