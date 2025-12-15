AMA Music Festival 2026 annuncia ALICE COOPER, SCORPIONS, Saxon e The Damned

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, AMA Music Festival annuncia ufficialmente il suo ritorno nell’estate 2026, svelando le prime due date di luglio dedicate all’hard rock e al rock più iconico di sempre.

Sabato 11 luglio 2026

SCORPIONS + SAXON + TBA

Domenica 12 luglio 2026

ALICE COOPER + THE DAMNED + TBA

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KAv21Y

L’appuntamento è fissato per sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 nella ormai consolidata location del Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI), con una proposta di altissimo profilo supportata da importanti media partnership come Metalitalia.com e Radiofreccia, a conferma del forte legame di AMA con la scena rock e metal nazionale.

Ad aprire il nuovo capitolo di AMA saranno quattro autentiche leggende della musica mondiale, date uniche in Italia nel 2026. L’11 luglio saliranno sul palco Scorpions e Saxon, con la band tedesca che arriva a questo appuntamento dopo aver celebrato, nel 2025, ben 60 anni di carriera.

Il 12 luglio sarà invece la volta di Alice Cooper e The Damned, per un doppio appuntamento che conferma fin da subito l’altissimo profilo artistico del festival. Il programma sarà completato da altri nomi di primo piano, che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Due giornate pensate per celebrare la potenza del rock, tra chitarre senza compromessi, grandi classici e un pubblico pronto a vivere un’esperienza intensa, autentica e senza filtri.

AMA MUSIC Festival 2026

Parco di Villa Negri – via Ca’ Negri – Romano d’Ezzelino (VI)

Sabato 11 luglio » SCORPIONS / SAXON / & TBA

Parterre POSTO UNICO € 65 + d.p.

Parterre PIT € 85 + d.p.

VIP pack* € 200 + d.p.

Domenica 12 luglio » ALICE COOPER / THE DAMNED / & TBA+

Parterre POSTO UNICO € 65 + d.p.

Parterre PIT € 85 + d.p.

VIP pack* € 200 + d.p.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KAv21Y

PARCHEGGIO:

Singolo / 1 day General Park € 8 + d.p. Park Vip € 20 + d.p.

(*) VIP pack comprende: ticket Parterre PIT, accesso alla Terrazza Vip riservata, Park Vip, entrata dedicata e anticipata per acquisto esclusivo del merchandising degli artisti, servizi igienici riservati, 2 consumazioni beverage.