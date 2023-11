BRING ME THE HORIZON e AVENGED SEVENFOLD headliner sabato 22 Giugno al Graspop Metal Meeting 2024

Finora gli headliner di #GMM24 erano tre: Tool, Five Finger Death Punch e Judas Priest. Ora aggiungiamo altri due titani alla line-up del 2024 con Bring Me the Horizon e Avenged Sevenfold. Sabato, i Bring Me the Horizon chiuderanno i lavori sul South Stage, mentre gli Avenged Sevenfold faranno lo stesso sul North Stage.

Un decennio dopo la loro ultima apparizione qui, i Bring Me the Horizon tornano sul terreno sacro del Graspop Metal Meeting. Nel frattempo la band si è guadagnata un nuovo status di leader del metal moderno. Guidati da Oli Sykes, i BMtH hanno un gusto per la sperimentazione, sia dal vivo che in studio, mescolando senza sforzo il metalcore con l’elettronica e la musica pop e mettendo in scena spettacoli visivamente strabilianti. Nel 2020 hanno pubblicato il primo capitolo della loro serie di EP Post Human con “Post Human: Survival Horror” e il prossimo EP “Post Human: Nex Gen” è previsto per gennaio 2024. Questo è sempiterno!

Gli americani Avenged Sevenfold hanno debuttato su GMM nel 2006. Da allora sono cresciuti fino a diventare i leader del loro genere e con “Nightmare” e “Hail to the King” hanno pubblicato due album ampiamente considerati come classici del genere. Nel 2024 faranno la loro sesta apparizione al Graspop Metal Meeting e non vedono l’ora di presentare la loro ultima fatica “Life Is But a Dream…” davanti ai loro fan belgi!

I biglietti per GMM2024 saranno in vendita a partire dalle 10:00 del 25 novembre 2023 su Ticketmaster.

GMM 2024: Quattro giorni, cinque palchi. Per la 27esima volta, le pianure di Dessel saranno l’hotspot per i nomi più importanti della scena metal e hard rock. Ancora una volta, Dessel tremerà fino alle sue fondamenta. Il festival di hard rock e metal più importante e completo del Benelux si svolgerà dal 20 al 23 giugno 2024.