ROCK BURGER FEST: la prima edizione il 22 giugno a Moncalieri (Torino) con PUNKREAS, Ufomammut e…

Rock Burger Fest annuncia un nuovo nome che va ad arricchire la line up della manifestazione musicale che animerà l’estate torinese a partire da quest’anno. Si tratta degli UFOMAMMUT, quarto nome in cartellone che va ad aggiungersi a quelli annunciati nelle scorse settimane: PUNKREAS, TONS, CABRERA. Altri nomi saranno svelati nei prossimi giorni.

Biglietti > https://ticketmasteritalia.46uy.net/vNkeeW

La prima edizione di Rock Burger Fest si svolgerà il prossimo 22 giugno al PalaExpo di Moncalieri. Il progetto, che da quest’anno animerà l’estate torinese all’insegna del rock, nasce grazie alla collaborazione tra Fondazione Reverse e ROCK BURGER.

Celebrare i dieci anni di ROCK BURGER attraverso un grande concerto è un’idea che i fondatori – Ronnie e Marlen Pizzo e Melany Gida – hanno in mente da diverso tempo e che grazie all’incontro con Fondazione Reverse, che con la produzione di Fabio e Alessio Boasi organizza i festival Sonic Park Stupinigi e Ritmika, è potuta diventare realtà.

Il PalaExpo di Moncalieri ospiterà un’intera giornata all’insegna della musica, con i live di nomi affermati e artisti della nuova scena rock, inteso nel senso più ampio del termine. Una giornata di celebrazioni, che segnerà la prima edizione di un Fest che punta a diventare un appuntamento fisso per l’estate torinese, offrendo al pubblico una e vera e propria immersione nella musica e nelle atmosfere che ruotano intorno al variegato mondo della musica rock, intesa non solo come genere musicale ma come lifestyle. L’area del PalaExpo sarà attrezzata con un’area food & drink dedicata e un vero e proprio “village” con stand collegati al mondo del rock e della musica in generale.

Dichiarano gli organizzatori: “Con Fondazione Reverse proseguiamo nell’obiettivo di creare sinergie e collaborazioni con altre realtà che credono, come noi, negli eventi musicali come motore di sviluppo e crescita per il territorio. L’incontro con Rock Burger ci consente ancora una volta di creare qualcosa di nuovo, un’offerta musicale che manca a livello cittadino, con un forte focus su un genere variegato ed attrattivo come la musica Rock. L’obiettivo è rendere Rock Burger Fest un appuntamento fisso per l’estate torinese, facendo crescere la manifestazione all’insegna di valori che contraddistinguono e guidano il nostro operato in qualsiasi progetto a cui lavoriamo: inclusione, sostenibilità e desiderio di portare al pubblico manifestazioni di grande qualità artistica ed esperienziale” – Fabio Boasi, Alessio Boasi – Fondatori Fondazione Reverse

“Rock Burger nasce dieci anni fa per unire le nostre due grandi passioni: musica e ristorazione. Il nostro percorso imprenditoriale ci ha portato a raggiungere risultati importanti – primo fra tutti l’apertura di due locali a Torino – e l’idea di celebrare il decennale con un progetto a tema musicale era nella nostra mente da tempo. Desideriamo festeggiare questo traguardo con la nostra fanbase, offrendo a chi negli anni si è avvicinato a Rock Burger, una giornata all’insegna delle celebrazioni e della musica, elemento fondante del nostro progetto. L’incontro con Fabio e Alessio Boasi ci consente di sviluppare Rock Burger Fest guardando al lungo periodo, insieme ad una realtà come Reverse che condivide con noi non solo la grandissima passione per la musica, ma anche valori e etica lavorativa” – Ronnie Pizzo, Melany Gida – Fondatori Rock Burger

>> STANDARD TICKETS € 36,80

>> BLACK PACK € 53,80

Il pack include: biglietto + 1 buono food + 1 buono drink + adesivo + plettro

>> GOLD PACK € 73,80

Il pack include: biglietto + 1 buono food + 2 buoni drink + maglietta + adesivo + plettro