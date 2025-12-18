PUNKREAS: annunciate le prime date del DIY TOUR 2026 dove il pubblico è protagonista

Il 2025 sta per concludersi e, in proprio in questo periodo di festività, i Punkreas hanno deciso di fare un regalo a tutti i loro fan annunciando oggi le prime date che li riporteranno sui palchi di tutta Italia il prossimo anno.

Svelati dunque i primi quattro appuntamenti del DIY TOUR 2026: il primo sarà il 20 marzo 2026 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) e il tour proseguirà poi il 28 marzo al Capitol di Pordenone, il 18 aprile al Cuevarock di Quartucciu (CA), il 24 aprile a Roma (Bella Cae) e il 25 aprile a Casa Cervi a Gattatico (RE).

DIY TOUR 2026 – organizzato prodotto da Rollover Production e Tube Agency – è un nuovo capitolo nella storia di una band che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile del punk-rock italiano. Mentre sono al lavoro in studio su nuovo materiale discografico, i Punkreas scelgono di non interrompere il contatto diretto con il palco e con il proprio pubblico, confermando ancora una volta quanto il live resti il cuore pulsante del loro percorso. Un tour che nasce da un’idea semplice e radicale allo stesso tempo: riportare al centro la dimensione collettiva del concerto, trasformando ogni data in un rito condiviso, costruito insieme al pubblico.

Sarà proprio la comunità dei fan a contribuire alla scaletta: attraverso le votazioni del pubblico, la band costruirà il suo spettacolo, ribaltando le dinamiche tradizionali e riaffermando un’idea di musica come spazio condiviso e partecipato. Un gesto che riflette perfettamente lo spirito DIY che da sempre anima i Punkreas e che celebra il legame diretto, fisico e politico con chi li segue fin dagli esordi: una carriera costruita sui palchi, nelle scene indipendenti, nelle autoproduzioni e nelle collaborazioni, senza mai rinunciare a una voce riconoscibile e a un’attitudine libera.

Il DIY TOUR 2026 si inserisce in un percorso artistico che negli ultimi anni ha visto la band protagonista di un’instancabile attività live, capace di coinvolgere decine di migliaia di persone in tutta Italia, e arriva dopo un 2025 particolarmente significativo, segnato dal trentennale di “Paranoia e Potere”, album simbolo della loro storia.

Queste prime quattro date annunciate rappresentano l’inizio di un viaggio che unisce passato e presente, storia e attitudine, e una voglia mai spenta di stare sul palco e suonare insieme alla propria comunità.

20 marzo 2026 – Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

28 marzo 2026 – Pordenone – Capitol

18 aprile 2026 – Quartucciu (CA) – Cuevarock

24 aprile 2026 – Roma – Bella Cae

25 aprile 2026 Gattarico (RE) – Casa Cervi

Prevendite: https://punkreas.fanlink.tv/live