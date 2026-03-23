È un concerto, una festa, anzi è il DIY Tour dei PUNKREAS

Articolo di Marzia Picciano

Cos’è che rende la musica un atto politico, di militanza?

Risposta: le band, principalmente, e tutti i loro estri artistici con forte tensione sociale. Ora di band che calcano i palchi da anni ce ne sono tante, chi gli dà una forte tensione sociale forse leggermente di meno, soprattutto oggi, persi come siamo nella tensione di essere arte, fare arte, e quanto l’arte abbia a che fare con una tensione politica (e siamo anche in “tensione: elettorale, e mai tema poteva essere più sentito).

Ora prendiamo i Punkreas, esatto, i cinque araldi del punk “sporco e reale” da Parabiago con furore, lo stesso da più di 37 anni, spogliamoli dell’immaginario collettivo che si è costruito intorno a Paranoia e Potere (che pure ha fatto 30 anni proprio nel 2025, per dire), guardiamoli per quello che sono. Un caterpillar operativo del sistema musicale. Come del resto il punk intendeva essere: motore imbizzarrito nell’arrivare ad averne tanto così.

“Alla soglia dei 56 anni, mainstream se non ci siamo diventati prima non lo saremo mai.”

Quindi ora prendiamo la notizia, divenuta realtà già questo 20 marzo al Live Club di Trezzo Sull’Adda, dell’avvio del nuovo tour della band per il 2026. Con loro i Folkstone e Etta, aka Etta Di Marco, fantastica giovane napoletana con cui Gabriele Paletta Mantegazza mi dice hanno lavorato un su pezzo su Trump insieme e quindi l’hanno invitata per questo inizio. E anche un po’ a prova della capacità di una band così storica di saper prendere le novità e le diversità (da Piotta, Lo Stato Sociale e Auroro Borealo, per dirne qualcuna) e integrarle nel proprio DNA perchè alla fine punk è anche questo, perchè a rimanere fermi si muore, e se non ci si muove, non si esiste. Quello che cambia è come.

Siamo all’avvio del DIY TOUR 2026 dei Punkreas, che nasce con l’idea di rendere la musica quello spazio condiviso e partecipato che intende essere. Un gesto che riflette perfettamente lo spirito fai da te che da sempre anima la band e che celebra il legame diretto, fisico e politico con chi li segue fin dagli esordi: una carriera costruita sui palchi, nelle scene indipendenti, nelle autoproduzioni e nelle collaborazioni, senza mai rinunciare a una voce riconoscibile e a un’attitudine libera.

“L’abbiamo chiamato il DIY – Do It Yourself tour, perché di solito ai nostri concerti tanta gente ci chiede di fare delle canzoni che facciamo ormai veramente poco, o quasi mai. E allora abbiamo chiesto al nostro pubblico di scrivere su email, social le tre canzoni che avrebbero voluto sentire. Dopodiché ce ne sono arrivate tantissime su tutti i livelli, abbiamo proprio dovuto fare una classifica per avere le più votate, e le abbiamo messe in scaletta”.

Soprese sulle richieste? “No, perché comunque sono quelle se non le stesse che ci chiedono sempre. In più concerti, ci sentiamo dire: ah, non fate questa, non fate quell’altra.” E allora avete risposto. “Alla fine, tante canzoni che ci hanno richiesto erano quelle che facevamo nei primi anni. Poi, album dopo album, le canzoni diventavano tante. E devi tener conto anche della resa fisica: i nostri concerti sono difficili da tenere più di un’ora e 40, un’ora e 45. Alcune finiscono sempre per rimanere fuori. Quindi, abbiamo deciso per questa tournée di far scegliere a loro, così non rompono più le palle, tanto ci saranno sempre gli scontenti!”

Però non puoi mica togliere Acà Toro. “Quelli sono i pezzi che nella scaletta ci sono, e che ci saranno sempre. A volte mi stupisco degli artisti che si svegliano al mattino e dicono: questa tournee la voglio fare senza i pezzi più importanti che la gente vuole venire a vedere, e tutto quanto. Ma cavolo: sei diventato famoso perchè facevi quei pezzi lì, ed è giusto che la gente li ascolti, e che abbiano lì quei ricordi che avevano del gruppo. Se vai a vedere Vasco e non ti fa Albachiara o Vita Spericolata ci rimani male”.

È un concetto semplice e bisfrattato, quello di (ri)mettere il pubblico al centro.

“Alla fine, è la cosa fondamentale. Non ci sono i Punkreas senza il loro pubblico. Per noi il concerto deve essere prima una festa. Ci teniamo che la gente, quando viene a vedere un concerto dopo una settimana che vuole spaccare il computer, o che succede qualcosa a scuola con i ragazzi, e tutto quanto, almeno il giorno del concerto ‘stacchi’ un attimo. E infatti il rapporto con il pubblico è fondamentale. Noi siamo arrivati, bene o male, a veder tre generazioni. Ci sono i sedicenni davanti alle transenne che si massacrano, in mezzo ci sono quelli di mezza età e dietro i genitori che hanno la nostra età dei sedicenni che ci sono là davanti. Il nostro pubblico si è stratificato cosi, e quest’anno è comunque il trentasettesimo che siamo in giro, e quindi li abbiamo visti tutti”.

Che non è da poco, se ci pensate bene.

Gabriele Paletta dice che un pò forse si vedono come dei “miracolati”, di quelli del loro genere, dice, che fanno concerti di una certa rilevanza, sono rimasti praticamente tra gli ultimi. Ma questo grazie anche alla capacità di mandare certi messaggi con le loro canzoni. “Non tanto una lezione, perché alla fine ognuno è professore di sè stesso, ma magari far pensare un po alla gente, far capire che in questo momento si, son belle canzoni d’amore, son belle e tutto quanto, però sarebbe anche l’ora che si iniziasse a dire qualche volta che non va bene, e si iniziasse a tirare un paio di calci nel culo quando serve.”

“La situazione adesso non è per niente bella. Penso comunque ai tanti ragazzini che per dire, si trovano in un mondo in cui devono portare la carta igienica a scuola, dove non ci sono i riscaldamenti, dove non si può andare in ospedale quando serve perché non ci sono posti. Sono cose per cui incazzarsi” soprattutto nella parte del mondo in cui siamo nati (cit.), dove dovrebbero essere assodate.

Non tanto si sta prendendo il modus operandi degli stati sudamericani, con personaggi che puntavano sull’ignoranza delle persone, dice Paletta, ma, più semplicemente, non si capiscono più le (solo apparentemente) piccole cose, soprattutto nei più giovani nelle situazioni problematiche che non sono più quelle di una volta, e spesso vengono lasciati soli, nei luoghi dove si dovrebbe prendere cura di loro. È questo quello che alla fine i Punkreas, dice, vogliono lasciare ai più giovani: “di stare molto attenti, perchè non è che deve andare bene tutto per forza, si può anche essere un po arrabbiati ogni tanto”.

Anche nel modo di fare musica e concerti è cosi?

Gabriele e i Punkreas ne fanno uno stemma identificativo, ripete. “Il motivo per cui siamo riusciti a resistere per 36, 37 anni, è anche per il legame con il pubblico. Parlo di far salire qualcuno a cantare la canzone davanti alla gente, robe che non vedi più, e chiedere a dire alla sicurezza di lasciare fare la gente, accade tutto senza violenza. Questo concerto deve essere una festa. Non puoi andare a vedere un concerto e vederti davanti degli energumeni che prendono botte alla gente al primo movimento che fa. Anzi mi stupisco di di tanti che fanno il nostro lavoro, che non si fermino, non dicano qualcosa. Ma come mi stupisco di come sono cambiati i concerti, di questi token, un pò delle truffe.”

Costi esagerati: è andato a fare una tournée due settimane fa in Germania con un gruppo a cui mancava un bassista, un altro mondo dice. Qui invece, “se mi piacciono tre gruppi, devo sceglierne uno all’anno perché costa talmente tanto che non si può vederli tutti e tre. Ma la cosa che mi fa più schifo sono le distinzioni, i recinti lasciati lì per delle persone che soltanto perché hanno più soldi si possono permettere di vedere il concerto davanti, relegando la gente dietro, dove non si vede niente, recinti da bestiami, proprio”.

Per i Punkreas il DIY Tour è un ulteriore modo per rappresentare quello che sono.

E che poi è anche la visione di un mondo che non c’è più, a partire da quelle chiusure eclatanti come il Leoncavallo. “In Germania siamo andati in un centro sociale, che loro chiamano centro culturale ed era strapieno, bellissimo. Era come come quando avevo iniziato. E forse questo è il segreto: quando abbiamo iniziato, negli anni ’90, riuscivamo a fare almeno uno o due concerti per ogni regione, perché c’erano degli spazi sociali dove la gente veniva a vedere il concerto, senza neanche sapere chi suonava”. Sul luogo simbolo di Milano: “Si è preso un centro sociale come un covo di chissà-che-cosa e adesso si ritrovano con i ragazzini di 17 anni che si accoltellano sui Navigli”.

E scarseggiano i locali con visione e coraggio, ma del resto come dargli contro, se nei primi anni della loro vita si trovano ad affrontare costi e sangue per cui la cover band è sempre un’opzione sicura? Sarebbe bello tornare a quelle manifestazioni di musica dal basso reale – Paletta ricorda il Torah Torah Festival di Agnelli, dove i Punkreas hanno suonato insieme ai Linea 77 negli anni ’90, dice. Nel frattempo possiamo goderci un tour dal basso a firma Punkreas, davvero.