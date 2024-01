Ritorna SEQUOIE MUSIC PARK: dal 14 giugno al 21 luglio 2024 a Bologna

Sequoie Music Park, la più grande manifestazione musicale dell’Emilia Romagna giunta alla sua quarta edizione, ritorna dal 14 giugno al 21 luglio 2024 all’interno del Parco delle Caserme Rosse di Bologna.

The Hives, Glen Hansard, James Arhur, Salmo e Noyz Narcos, Cat Power Sings Dylan The 1966 Royal Albert Hall Concert, Take That e Nick Mason sono i primi nomi annunciati di Sequoie Music Park.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sequoie24

Nel 2024 Sequoie Music Park, oltre a confermarsi un punto saldo del palinsesto eventi di BolognaEstate forte delle sue oltre 61.000 presenze, punta ad emergere nel panorama nazionale andando ad offrire una programmazione artistica a 360 gradi, proponendo eventi multigenerazionali abbracciando età e gusti diversi.

“La nostra scelta è quella di continuare il nostro progetto di valorizzazione ambientale e delle aziende del territorio”. Tutta la zona di Sequoie Music Park è PlasticFree, abbandonando la plastica monouso e inserendo opzioni di raccolta differenziata (raggiungendo l’89%), e da quest’anno sarà certificato CO2 Free. La scelta di valorizzare e incentivare l’utente all’utilizzo di mezzi pubblici e bikesharing, abbattendo di molto l’impatto ambientale dovuto all’utilizzo di mezzi privati.

Continuando la collaborazione con il centro sociale Circolo Arci Caserme Rosse e il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Selleri-Battaglia, il Sequoie Music Park sceglie anche quest’anno il Parco delle Caserme Rosse, in un’arena di 6500 mq, cercando di valorizzare una zona non centrale della città di Bologna, con l’obiettivo di riempire spazi che altrimenti sarebbero a rischio abbandono e degrado.

SEQUOIE MUSIC PARK 2024

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sequoie24

25/06 – THE HIVES W/ THE INTERRUPTERS and SCOWL

27/06 – GLEN HANSARD

02/07 – JAMES ARTHUR

03/07 – SALMO e NOYZ NARCOS

04/07 – SALMO e NOYZ NARCOS

06/07 – CAT POWER SINGS DYLAN -The 1966 Albert Hall Concert

11/07 – TAKE THAT

20/07 – NICK MASON

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sequoie24