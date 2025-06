REVEL Summer Festival e Filagosto insieme per la IV edizione del festival dal 3 al 13 Luglio 2025 a Treviglio

Revel Summer Festival e Filagosto si uniscono a Treviglio in occasione del Festival organizzato ogni anno dall’Associazione Orso Berto ed Events Factory, presso l’Area Fiera. Undici giorni dedicati alla musica e alla convivialità in cui i volontari dell’associazione FilagoGiovani saranno presenti con il loro stand e con il loro supporto alla manifestazione, in attesa di poter tornare a realizzare il Filagosto.

Dopo l’annuncio di febbraio, in cui l’associazione filaghese comunicava l’impossibilità di dare vita all’edizione 2025 del Filagosto, sono stati tanti i messaggi di stima e vicinanza arrivati dai «colleghi» festival. Tra loro gli amici del Revel Summer Festival che da quattro anni si svolge a luglio presso l’Area Fiera di Treviglio. Il loro messaggio era semplice ma efficace: «Venite! Resistete!».

Da qui nasce la collaborazione che vedrà i volontari e le volontarie del Filagosto presenti durante il Revel Summer Festival in programma dal 3 al 13 luglio e l’hashtag #FilagostoNonMollare. All’interno dell’Area Fiera in cui si svolge l’evento ci sarà anche uno stand con bevande e gadget per sostenere la prossima edizione del Filagosto.

REVEL SUMMER FESTIVAL

3 – 13 luglio 2025

giovedì 3/13 – 90 WONDERLAND Grande party anni ‘90

venerdì 4/13 – TEO E LE VELINE GRASSE

sabato 5/13 – ALTERIA From Virgin Radio

domenica 6/13 – DEROZER

lunedì 7/13 – MORGAN

martedì 8/13 – LACRIMA La festa Indie più triste d’Italia

mercoledì 9/13 – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

giovedì 10/13 – CHIAMAMIFARO + CARO WOW

venerdì 11/13 – LIVING THEORY Linkin Park tribute band

sabato 12/13 – GLADIOLI REVEL CLUB + CUORI INFRANTI

domenica 13/13 – BEPI AND THE PRISMAS + RIKY ANELLI

Il Revel Summer Festival è a ingresso gratuito. All’interno sono previste un’area ristorante e un’area Street food. I bambini mangiano gratis dalle 18:30 alle 20 e, per i più piccoli, è presente un’area bimbi con gonfiabili e tappeto elastico.

La collaborazione si inserisce nel programma del Filagosto Summer Tour, una serie di iniziative realizzate in provincia di Bergamo per continuare, anche quest’anno, a diffondere la passione per la musica e raccogliere fondi per ricominciare con una grande edizione del festival il prossimo anno.