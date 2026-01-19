Connect with us

Concerti

La reunion dei BLUVERTIGO, in concerto il 14 Aprile all’Alcatraz di Milano

Il ritorno di una delle band più iconiche ed eclettiche del panorama italiano, dove prende forma e sostanza l’equilibrio alchemico tra creatività, intuizione e sperimentazione.

Published

«Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore»

Bluvertigo annunciano la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale con un unico, imperdibile appuntamento il 14 aprile all’Alcatraz di Milano, prodotto da Kashmir Music.

Per una band che ha segnato un passaggio decisivo nella musica italiana, questo momento non è solo un rientro sulle scene, ma l’apertura di una nuova fase: un modo per rimettere in circolo un immaginario che, negli anni, ha anticipato linguaggi e influenzato intere generazioni. Tornano dal vivo e lo fanno con una locandina fatta di pixel, geometrie e rappresentazioni stilizzate del rumore: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umanila cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta una irriducibile luce oltre il sistema.

«We’re not content creators. We are signal disturbers.»

Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. La loro è una musica che nasce dalla curiosità e da ciò che rompe gli schemi, capace di trasformare la sperimentazione in forma e di tenere insieme ironia, rigore, intuizione e ricerca. In questo percorso si è costruito un territorio unico, una sorta di eclettica periferia sonora, dove mondi diversi convivono in un equilibrio alchemico che sfiora la perfezione. È lì che si riconosce la loro firma: nel dettaglio inaspettato, nella scelta imprevedibile, nella capacità di far dialogare elementi lontani. Nel riportare centrale il concetto di essere umani.

Questo ritorno non guarda al passato come un archivio, ma come una base viva da cui ripartire. La reunion riporta sul palco un linguaggio che, a distanza di anni, continua a risultare attuale e sorprendentemente vicino al presente. È un riallineamento naturale con una scena musicale che oggi condivide molte delle intuizioni che la band aveva esplorato già allora. Ritrovare questo spazio significa, per i Bluvertigo, recuperare un’energia che non si è mai spenta. Non è un ritorno al passato, ma un nuovo modo di rimettere in movimento ciò che non ha mai smesso di vibrare.

BLUVERTIGO

14 APRILE – ALCATRAZ, MILANO

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/49IhyJL

