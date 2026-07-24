Bluvertigo a Rock in Roma: benedetti eretici

Articolo di Agnese Ermacora (Roma) | Foto di Luca Moschini (Asti)

Ho lasciato sedimentare la serata prima di provare a raccontarla. Volevo capire cosa sarebbe rimasto, una volta attraversato l’entusiasmo dell’esserci stati. Se l’impressione fosse stata solo l’effetto di un concerto riuscito oppure qualcosa di più profondo. A distanza di qualche giorno, la risposta è la stessa: è rimasto tutto.

Sabato 18 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma, i Bluvertigo hanno portato sul palco la seconda data del tour Essere Umani. Una reunion che, più che un ritorno nostalgico, sembra la naturale prosecuzione di un discorso rimasto in sospeso.

Quanta disciplina. E che bella, la disciplina. Morgan parla quanto basta: ai tasti, quanto alle corde, costruisce, accompagna, apre spazi. Andy continua a possedere un suono immediatamente riconoscibile, e ritrovare i suoi cori è qualcosa che appaga e conforta. Livio Magnini, alle chitarre, è potente e colto, composto e magnetico. Lele Battista è ovunque senza mai occupare spazio inutilmente: polistrumentista nel senso più pieno del termine. Di Sergio Carnevale conoscevo il batterista straordinario. Non immaginavo, invece, una sensibilità così raffinata per la videoarte. Perché tutto il live è attraversato dai visual, ideati e realizzati da lui insieme ad Alex Tacchi, immagini che non fanno da semplice accompagnamento ma possiedono un respiro tutto loro. Sequenze digitali che palpitano come impulsi nervosi, fotografie costruite con una certa ironia tragica alla Cattelan, incendi, superfici marine dai toni lividi che finiscono per tingere gli stessi musicisti. Abbinamenti pazzeschi – arte vera – come quello tra l’Apollo 13 e Piazza Fontana.

Il momento più sorprendente arriva durante L’eretico. Sullo schermo scorrono i volti di eretici contemporanei: Ana Kasparian, Enzo Iacchetti, Roger Waters, George Galloway, Thomas Gould, Gideon Levy, Ghada Karmi, Mandy Patinkin, Francesca Albanese, Cenk Uygur, Julian Assange. È una dichiarazione poetica. Anche per questo il concerto assume, senza bisogno di proclami, una dimensione politica. Morgan non nasconde le proprie posizioni e non prova a renderle più accomodanti: le lascia entrare nello spettacolo, dentro un’idea di musica che non separa mai l’estetica dal contenuto.

Bluvertigo ad Asti Musica 2026 di Asti foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Ma torniamo al suono. Ci sono momenti in cui la massa raggiunge quella capacità di comprimere e liberare energia propria delle grandi band rock. Per un istante viene persino da pensare agli Iron Maiden. Eppure qui nessuno sente il bisogno di esibire: ogni elemento rimane al servizio del brano, della sua architettura.

Da Decadenza a Zero, passando per Il Dio denaro, L’assenzio, Sono = Sono, La comprensione, Forse, LSD, Sovrappensiero, Miscugli, L’eretico e La crisi, ogni pezzo sembra aver trovato una nuova forza senza perdere un grammo della propria identità. Cieli neri resta uno dei vertici emotivi: sullo schermo torna lo storico videoclip, mentre la musica acquista un peso specifico.

Poi arrivano i bis: Loving the Alien, un medley che attraversa anche Iodio, e infine Altre forme di vita. Morgan introduce Loving the Alien ricordando come Bowie, in Italia, non sia mai stato compreso davvero. Quel brano arriva come qualcosa di straniante: la messa in musica di un “altrove” che appartiene alle cattedrali, a quei luoghi in cui perfino l’aria sembra assumere una consistenza diversa.

Quando le luci si riaccendono resta una sensazione rara: quella di aver assistito a qualcosa che non ha bisogno di rincorrere la contemporaneità perché, semplicemente, non ha mai smesso di abitarla. A metà concerto Morgan lo dice: “Siamo unici”. Una frase che non suona come una posa, ma piuttosto come una constatazione. Perché ancora oggi, nel 2026, i Bluvertigo restano difficili da collocare: continuano a muoversi in uno spazio tutto loro, probabilmente il futuro anteriore del nostro sentire.

E allora viene spontaneo chiudere questo flusso di pensieri tornando all’inizio, alle parole di Decadenza:

“Mi piacciono i luoghi poco frequentati

le strade senza uscita, le discese rapidissime

le imprese senza fine

Mi piacciono i lampi nelle notti scure

la paura del soprannaturale

Partire alla ricerca di un tesoro che forse non esiste.”

È tutto lì. Luoghi poco frequentati, discese rapidissime, imprese senza fine e lampi nelle notti scure…Insomma, ci siamo capiti.