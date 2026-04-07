TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI: annunciano il tour estivo e due concerti evento con i SICK TAMBURO

I Tre Allegri Ragazzi Morti annunciano il tour estivo 2026 e due concerti/evento con Tre Allegri Ragazzi Morti e Sick Tamburo, a Milano e a Roma, due appuntamenti che riuniscono sullo stesso palco le band più iconiche della scena indipendente italiana.

Il doppio live sarà al Magnolia di Segrate (Milano) il 9 luglio e all’EUR Social Park di Roma il 19 luglio.

25 aprile Gattatico (RE) – Casa Cervi

25 giugno Spilimbergo (PN) – Spililand Summer Festival

26 giugno Isola del Liri (FR) – Rock in Liri

08 luglio Pergine Valsugana (TN) – Pergine Festival

09 luglio Milano – Circolo Magnolia (+ Sick Tamburo)

10 luglio Pinasca (TO) – TNT Fest

11 luglio Vinci (FI) – Festa dell’Unicorno

19 luglio Roma – Eur Social Park (+ Sick Tamburo)

26 luglio Ome (BS) – Diluvio Festival

31 luglio Mogliano Veneto (TV) – Summer Nite Love Festival

⁠ ⁠calendario in aggiornamento

Da una parte l’immaginario unico dei Tre Allegri Ragazzi Morti, tra maschere, fumetto e canzoni che hanno segnato almeno tre generazioni; dall’altra l’urgenza emotiva e diretta dei Sick Tamburo, capaci di trasformare fragilità e tensione in un rock unico.

I Sick Tamburo hanno da poco pubblicato il nuovo album “Dementia” e, dopo un primo tour nei club caratterizzato da numerosi sold out, si preparano a portare la loro intensità anche sui palchi estivi.

Tre Allegri Ragazzi Morti hanno da poco pubblicato la loro versione di “Rane’n’Roll”, brano di Joe Perrino & The Mellowtones, inserito nel progetto “Rane’n’Roll Reloaded”. In questo periodo la band è anche presente nelle sale cinematografiche con due film: Un anno di scuola di Laura Samani e Orcolat di Federico Savonitto.

Mascherati e animati da puro Rock’n’Roll, sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro inossidabile repertorio e dall’ultimo album “Garage Pordenone” (2024).