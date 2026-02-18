Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

BLUVERTIGO: annunciate le date del tour estivo “Esseri Umani” in partenza il 16 Luglio

Published

Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, prodotta da Kashmir Music. Questo appuntamento rappresenta il  ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni. 

«Non è intrattenimento, è presenza.»

E mentre Milano si prepara a un evento tutto esaurito, si annunciano le date del tour estivo: i Bluvertigo presentano una nuova locandina fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta un’irriducibile luce oltre il sistema.

BLUVERTIGO – Essere Umani

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3OzZLxz

16.07 ASTI AstiMusica
18.07 ROMA Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle
19.07 FIRENZE Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale
23.07 NAPOLI Noisy Naples Fest / Mostra d’Oltremare
24.07 ASSISI (PG) Riverock Festival
21.08 CATTOLICA (RN) Arena della Regina
27.08 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Ama Music Festival
12.09 MILANO Kozel Carroponte

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3OzZLxz

Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. In questo percorso si è costruito un territorio unico,  una sorta di eclettica periferia sonora, dove mondi diversi convivono in un equilibrio alchemico che sfiora una perfezione possibile. È lì che si riconosce la loro firma: nel dettaglio inaspettato, nella scelta imprevedibile, nella capacità di far dialogare elementi lontani. Nel riportare centrale il concetto di essere umani.

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

La reunion dei BLUVERTIGO, in concerto il 14 Aprile all’Alcatraz di Milano

Il ritorno di una delle band più iconiche ed eclettiche del panorama italiano, dove prende forma e sostanza l’equilibrio alchemico tra creatività, intuizione e...

19/01/2026

Festival

REVEL Summer Festival e Filagosto insieme per la IV edizione del festival dal 3 al 13 Luglio 2025 a Treviglio

REVEL SUMMER FESTIVAL e FILAGOSTO Insieme per la IV edizione della festa che ospita, tra gli altri, Morgan, Tre Allegri Ragazzi Morti, Chiamamifaro e...

19/06/2025

Musica

RIMINI presenta il cartellone dei 250 appuntamenti che danno la forma dell’estate 2025

Tra tante felici conferme, le novità del Festival delle serie tv e l'omaggio a Tondelli nei 40 anni dall’uscita di ‘Rimini’ sono l'occasione per...

22/05/2025

Dischi

MORGAN: è uscito l’EP “Si, certo l’amore” nato dalla collaborazione con PANELLA

E’ disponibile su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo EP frutto della collaborazione tra MORGAN e PANELLA dal titolo SI, CERTO L’AMORE pubblicato su INCIPIT RECORDS e distribuito da EGEA MUSIC. Il...

28/02/2024