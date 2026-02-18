BLUVERTIGO: annunciate le date del tour estivo “Esseri Umani” in partenza il 16 Luglio

I Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, prodotta da Kashmir Music. Questo appuntamento rappresenta il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni.

«Non è intrattenimento, è presenza.»

E mentre Milano si prepara a un evento tutto esaurito, si annunciano le date del tour estivo: i Bluvertigo presentano una nuova locandina fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta un’irriducibile luce oltre il sistema.

BLUVERTIGO – Essere Umani

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3OzZLxz

16.07 ASTI AstiMusica

18.07 ROMA Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle

19.07 FIRENZE Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

23.07 NAPOLI Noisy Naples Fest / Mostra d’Oltremare

24.07 ASSISI (PG) Riverock Festival

21.08 CATTOLICA (RN) Arena della Regina

27.08 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Ama Music Festival

12.09 MILANO Kozel Carroponte

Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. In questo percorso si è costruito un territorio unico, una sorta di eclettica periferia sonora, dove mondi diversi convivono in un equilibrio alchemico che sfiora una perfezione possibile. È lì che si riconosce la loro firma: nel dettaglio inaspettato, nella scelta imprevedibile, nella capacità di far dialogare elementi lontani. Nel riportare centrale il concetto di essere umani.