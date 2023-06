MEN/GO MUSIC FEST: dal 4 al 9 luglio la 19sima edizione del festival di Arezzo

Finalmente svelata la line up completa di MEN/GO MUSIC FEST: dal 4 al 9 luglio torna la grande musica a PARCO IL PRATO di AREZZO. Sei giorni con i migliori artisti della scena, un parterre di tutto rispetto con i tour più attesi dell’estate. Dal pop al rock, dal rap al folk fino all’elettronica, al MEN/GO c’è spazio per tutti i generi musicali con una sola parola d’ordine: trasversalità. È questa la missione del festival aretino: offrire musica per tutti i gusti, creando un luogo di contaminazione e cultura dove tutti – pubblico e artisti – possano sentirsi a casa.

Sono quasi trenta gli artisti che si alterneranno sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si svolgerà – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, per cui i biglietti stanno andando a ruba.

MEN/GO MUSIC FEST 2023

Martedì 4 luglio, dalle ore 18, ingresso gratuito

REVERSO

VILLALBA

MWRK

CLAVDIO

LOVEGANG126

Mercoledì 5 luglio, dalle ore 18, ingresso gratuito

DONÏA NÖ

DESCHEMA

LE ENDRIGO

COLLA ZIO

ROSA CHEMICAL

Giovedì 6 luglio, dalle ore 18, ingresso gratuito

REVUE

CANALE

FEDERICO DRAGOGNA

GIANCANE

THE ZEN CIRCUS

Venerdì 7 luglio, dalle ore 18, ingresso con biglietto

FLAME PARADE

COMA_COSE

BAUSTELLE

MOTEL CONNECTION aftershow

Sabato 8 luglio “Estra Night”, dalle 18, ingresso con biglietto

BRINA

BRUCHERO’ NEI PASCOLI

BASSI MAESTRO

djset SALMO

After show Elia Perrone _ Klang Club djset

Domenica 9 luglio, dalle ore 18, ingresso gratuito

PANDEM

PIOVE.

LIL KVNEKI

ALAN SORRENTI

PLANET FUNK

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, è grande l’attesa per questa 19sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.