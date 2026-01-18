Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

PLANET FUNK: è uscito il nuovo album “BLOOOM”

Published

Planet Funk | foto di Julian Kantz
Planet Funk | foto di Julian Kantz

E’ uscito “BLOOOM” , il nuovo album di inediti dei PLANET FUNK, collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. 

“BLOOOM” arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero.

Nel corso di questo viaggio la musica si è intrecciata inevitabilmente con la vita. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, colonne portanti e anime fondatrici del progetto PLANET FUNK, è parte viva di questo nuovo capitolo (un disco scritto nel corso degli ultimi anni, dove in alcuni brani compare anche la firma di Della Monica e Canu). 

La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni.

“BLOOOM” vuole essere anche questo: una fioritura personale e artistica che partendo dall’eredità lasciata da Sergio e Gigi si trasforma in un processo vivo di crescita, metamorfosi e scoperta, che riflette le aspirazioni delle nuove generazioni chiamate a confrontarsi con un mondo sempre più complesso e stratificato. Un disco che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento.

I PLANET FUNK torneranno live a  maggio 2026 con il “BLOOOM European Tour, una serie di appuntamenti che attraverseranno le principali città europee, un passaggio d’obbligo per il collettivo per presentare dal vivo il nuovo album di inediti e incontrare il pubblico. 

Questo il calendario completo:

06 Maggio   MADRID              (Moby Dick)
11 Maggio   AMSTERDAM     (Melkweg)
12 Maggio   LONDRA              (Scala) 
13 Maggio   BARCELLONA    (La Nau)
19 Maggio   BRUSSELS            (VK)
20 Maggio   BERLINO              (Club Gretchen)

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

10 anni di AMA Music Festival: dalla Preview ad AMA for Peace, tutto il programma dell’edizione 2025

Nel verde di Romano d’Ezzelino, AMA celebra 10 anni con The Prodigy, Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age e tanti altri.

11/07/2025
Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025

Reportage Live

I PLANET FUNK sono ancora la band di cui stupirsi

I Planet Funk sono pronti a tornare con un nuovo album, il primo in dodici anni, e al Ritmika Festival di Moncalieri anticipano la...

10/09/2023

Festival

MEN/GO Music Fest 2023: dal 4 al 9 luglio la 19sima edizione del festival di Arezzo

Finalmente svelata la line up completa di MEN/GO MUSIC FEST: dal 4 al 9 luglio torna la grande musica a PARCO IL PRATO di...

01/06/2023