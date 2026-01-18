PLANET FUNK: è uscito il nuovo album “BLOOOM”

E’ uscito “BLOOOM” , il nuovo album di inediti dei PLANET FUNK, collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo.

“BLOOOM” arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero.

Nel corso di questo viaggio la musica si è intrecciata inevitabilmente con la vita. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, colonne portanti e anime fondatrici del progetto PLANET FUNK, è parte viva di questo nuovo capitolo (un disco scritto nel corso degli ultimi anni, dove in alcuni brani compare anche la firma di Della Monica e Canu).

La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni.

“BLOOOM” vuole essere anche questo: una fioritura personale e artistica che partendo dall’eredità lasciata da Sergio e Gigi si trasforma in un processo vivo di crescita, metamorfosi e scoperta, che riflette le aspirazioni delle nuove generazioni chiamate a confrontarsi con un mondo sempre più complesso e stratificato. Un disco che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento.

I PLANET FUNK torneranno live a maggio 2026 con il “BLOOOM European Tour”, una serie di appuntamenti che attraverseranno le principali città europee, un passaggio d’obbligo per il collettivo per presentare dal vivo il nuovo album di inediti e incontrare il pubblico.

Questo il calendario completo:

06 Maggio MADRID (Moby Dick)

11 Maggio AMSTERDAM (Melkweg)

12 Maggio LONDRA (Scala)

13 Maggio BARCELLONA (La Nau)

19 Maggio BRUSSELS (VK)

20 Maggio BERLINO (Club Gretchen)