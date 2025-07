10 anni di AMA Music Festival: dalla Preview ad AMA for Peace, tutto il programma dell’edizione 2025

AMA Music Festival raggiunge nel 2025 un traguardo significativo: dieci edizioni di musica, emozioni e grandi nomi. L’appuntamento si conferma tra i più attesi dell’estate italiana, e torna con un programma ancora più ricco e articolato. Il calendario si suddivide in tre fasi ben distinte: AMA Preview, 15, 16 e 17 luglio; AMA Music Festival, dal 19 al 24 agosto; e AMA Extra Date, il 26 e 28 agosto.

Il tutto avrà luogo nella nuova cornice del Parco di Villa Negri, a Romano d’Ezzelino (VI) un’area immersa nella natura e situata ai piedi del Monte Grappa, che offrirà maggiore capienza, servizi potenziati e una logistica semplificata per l’accesso e la sosta. La scelta della nuova location risponde alla necessità di accogliere un pubblico sempre più numeroso, garantendo un’esperienza più fluida, sostenibile e confortevole. Un passaggio significativo, tanto pratico quanto simbolico, che rafforza il legame tra AMA e il Comune di Romano d’Ezzelino, proiettando il festival verso il futuro senza mai perdere il radicamento nel territorio e nella propria identità originaria.

AMA PREVIEW

-15/07- THE BLACK KEYS / JET / THE LEMON TWIGS

-16/07- QUEENS OF THE STONE AGE / THE KILLS / THE AMAZONS

-17/07- GIPSY KINGS feat. NICOLAS REYES

AMA MUSIC FESTIVAL

-19/08 (Day 0)- VAMPIRE WEEKEND / THE MURDER CAPITAL / DIIV

-20/08 (Day 1)- … TBA

-21/08 (Day 2)- ELECTRIC CALLBOY / I PREVAIL / PALEFACE SWISS / RUIDOS DEL NORTE

-22/08 (Day 3)- ANNA / CAPO PLAZA / MARTE / WESTCROSS / MICHAEL PEREZ

-23/08 (Day 4)- THE PRODIGY / NINA KRAVIZ / SAMUEL DJ SET

-24/08 (Day 5)- PLANET FUNK / PSYCODRUMMERS / VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

-26/08- SFERA EBBASTA / … TBA

-28/08- FRANZ FERDINAND / STEREOPHONICS / … TBA

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/3VdW9lV

Vivaticket > https://tidd.ly/4hiwWOU

Oppure > http://ticketmasteritalia.46uy.net/ama2022

I VOLTI, LE VOCI, GLI APPUNTAMENTI DI AMA 2025

AMA Music Festival: tre giornate di Preview e un agosto infuocato tra grandi nomi internazionali e icone italiane. L’edizione 2025 di AMA Music Festival si apre ufficialmente martedì 15 luglio con l’anteprima musicale di AMA Preview: a inaugurare la kermesse ci saranno The Black Keys, colosso dell’alternative rock americano, accompagnati dagli australiani Jet, con il loro garage rock, e il duo indie pop americano The Lemon Twigs. Il giorno successivo, mercoledì 16 luglio, il testimone passa ai Queens of the Stone Age, pionieri del rock moderno, affiancati dall’eleganza ruvida dei The Kills e dalla potenza scenica dei The Amazons, in una serata che promette grande spettacolo per gli appassionati del genere. Giovedì 17 luglio sarà invece un momento speciale all’insegna della musica e dell’impegno sociale: sul palco saliranno i Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes, ambasciatori internazionali della world music, per l’evento AMA for Peace. Una serata simbolica – ideata in occasione del decennale del festival – che celebra la pace e l’unione attraverso il linguaggio universale della musica. Il biglietto? Solo 10 euro, un euro per ogni anno di AMA.

Dopo il prologo estivo di luglio, AMA Music Festival tornerà a infuocare agosto con una programmazione che, anche quest’anno, mescola generi, generazioni e scene musicali diverse. Martedì 19 agosto (Day 0) a far vibrare l’arena sarà il raffinato indie-rock dei Vampire Weekend, accompagnati dall’intensità post-punk dei The Murder Capital e dalle atmosfere ovattate dei Diiv, tra shoegaze e dream pop. Giovedì 21 agosto (Day 2) sarà il regno dei suoni duri e contaminati: in esclusiva per l’Italia arrivano gli Electric Callboy, ma sul palco ci saranno anche I Prevail, il martello sonoro dei Paleface Swiss e l’energia crossover dei Ruidos del Norte, per una notte a tutto core. Il Day 3, venerdì 22 agosto, parlerà la lingua dell’urban italiano. In consolle e sul palco saliranno Anna, icona di stile e hit-maker generazionale, Capo Plaza, volto storico della trap nostrana, la promettente Marte, il lirismo multietnico di Westcross e le vibrazioni italo-balcaniche di Michael Perez. Sabato 23 agosto (Day 4) è la volta dell’elettronica: The Prodigy, in data unica in Italia, e la DJ e producer Nina Kraviz promettono un live ad alto voltaggio. A chiudere la serata sarà il DJ set di Samuel, frontman dei Subsonica, fresco di terzo album da solista. Il weekend si chiude in festa domenica 24 agosto (Day 5), con una serata a ingresso gratuito. Protagonisti i Planet Funk, storici esponenti della dance italiana più internazionale, gli ipnotici Psycodrummers con le loro percussioni tribali, e l’amatissimo show nostalgia Voglio Tornare negli Anni 90, tra hit leggendarie, visual spettacolari e puro intrattenimento.

AMA Extra Date chiude in bellezza l’edizione 2025: martedì 26 agosto sarà la volta di Sfera Ebbasta, capostipite della trap italiana, mentre giovedì 28 agosto saliranno sul palco due giganti dell’indie rock britannico, Franz Ferdinand e Stereophonics, per una serata che si preannuncia memorabile.

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/3VdW9lV

Vivaticket > https://tidd.ly/4hiwWOU

Oppure > http://ticketmasteritalia.46uy.net/ama2022

E non è ancora tutto: nuovi artisti verranno annunciati a breve, per un cartellone che si conferma tra i più ambiziosi e rappresentativi nel panorama festivaliero europeo. AMA continua a crescere, anno dopo anno, senza mai perdere la propria anima.

L’EVENTO SPECIALE “AMA FOR PEACE”

Il 17 luglio, per la serata speciale AMA for Peace, saliranno sul palco i leggendari Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes: un evento dal valore simbolico e culturale profondo, ideato per condividere un messaggio di speranza e fraternità. Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro – uno per ogni anno di AMA – a sottolineare l’importanza di questa decima edizione e l’intento di renderla il più inclusiva possibile. Andrea Dal Mina, fondatore e direttore del Festival, dichiara: “Abbiamo pensato al 17 luglio come a una serata dedicata interamente al tema della Pace Universale, un’occasione per lanciare un messaggio potente e condiviso di armonia e speranza. I Gipsy Kings, simbolo della World Music e portatori di un’eredità artistica profonda e inclusiva, erano la scelta perfetta. Abbiamo voluto che il concerto fosse accessibile a tutti, fissando un prezzo simbolico di 10 euro, per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di persone”.

Con radici artistiche che affondano negli anni Settanta, i Gipsy Kings hanno firmato brani iconici come “Bamboleo”, “Djobi Djoba” e “Un amor”, imponendo uno stile unico, travolgente e profondamente mediterraneo, fatto di chitarre acustiche, ritmi latini e un’energia contagiosa che ha attraversato decenni senza perdere smalto. Ancora oggi il loro sound è inconfondibile, impossibile da ignorare – una musica che unisce generazioni, da ballare in un abbraccio collettivo di energia e ricordi.

10 ANNI di AMA MUSIC FESTIVAL

Dieci edizioni sono molto più di un anniversario: rappresentano una storia di passione, crescita e condivisione, costruita assieme a un pubblico straordinario che negli anni ha fatto di AMA un’esperienza collettiva unica. Per celebrare questo importante traguardo, l’edizione di quest’anno prevede numerosi momenti speciali, pensati per rafforzare il legame tra il festival e il suo pubblico più affezionato, con performance esclusive e appuntamenti dal forte valore simbolico:

AMA for Peace ( 17 luglio ): una serata-evento interamente dedicata al tema della pace e della solidarietà, con protagonisti i Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes , ad ingresso agevolato a soli 10 euro;

( ): una serata-evento interamente dedicata al tema della pace e della solidarietà, con protagonisti i , ad ingresso agevolato a soli 10 euro; Day 5 ( 24 agosto ): serata a ingresso gratuito con gli indimenticabili Planet Funk , le percussioni tribali degli Psycodrummers e l’energia travolgente dello show Voglio Tornare negli Anni 90 ;

( ): serata a ingresso gratuito con gli indimenticabili , le percussioni tribali degli e l’energia travolgente dello show ; un’ultima sorpresa ancora top secret per il Day 1 (20 agosto), che verrà svelata nei prossimi giorni.

L’obiettivo non è solo offrire un programma musicale di altissimo livello, ma anche creare un’autentica occasione di festa, in cui ciascuno si senta parte integrante di una grande famiglia. Nel corso degli anni sono state sviluppate numerose iniziative per rendere l’esperienza di AMA sempre più completa e coinvolgente, dentro e fuori l’area concerti. A partire dall’ingresso gratuito per i minori di 13 anni, se accompagnati da un adulto; dal portale hotel.amamusicfestival.com, realizzato in collaborazione con Ravenn, che consente di prenotare in modo semplice le strutture convenzionate AMA; fino alle partnership con musei, enti e realtà locali per promuovere accessi agevolati, experience culturali e iniziative sul territorio. Per il 2025, AMA introduce anche nuove proposte all’insegna della sostenibilità, dell’inclusività e dell’innovazione:

un punto di erogazione d’acqua potabile gratuita per tutti i partecipanti al festival;

per tutti i partecipanti al festival; un servizio navetta prenotabile tramite l’app Wegoo, tra la stazione FS di Bassano e l’area concerti;

prenotabile tramite l’app Wegoo, tra la stazione FS di Bassano e l’area concerti; i raccoglitori Re-cig , per trasformare i mozziconi di sigaretta in plastica riciclata;

, per trasformare i mozziconi di sigaretta in plastica riciclata; il nuovo second stage “Desmos” , interamente dedicato alla musica elettronica;

, interamente dedicato alla musica elettronica; e infine, ma non meno importante, il progetto solidale realizzato insieme a Cam e iMilani, per il rinnovo dell’area giochi del Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

AMA non è soltanto un evento: è una comunità, uno spazio di incontro e di energia condivisa. In un panorama in continua trasformazione, il festival continua a distinguersi come uno dei pochi capaci di proporre – in una sola giornata – una selezione così ampia e qualificata di artisti di rilievo internazionale. Un valore che non è mai venuto meno, e che sarà ancor più evidente in questa edizione speciale.