MEN/GO Music Fest 2022: la diciottesima edizione dal 5 al 9 luglio ad Arezzo

Manca sempre meno all’inizio di MEN/GO MUSIC FEST, il grande festival che dal 5 al 9 luglio accenderà la Città di Arezzo nella splendida location di Parco il Prato. Un appuntamento che negli anni ha assunto sempre più importanza, e che si è imposto come una delle principali arene estive, attraendo pubblico da tutta Italia e confermando, ancora una volta, Arezzo come la vera Città della Musica: ha raccolto infatti – nelle sole ultime tre edizioni – piùdi 90mila presenze e ha accolto più di 100 artisti.

L’edizione 2022 si preannuncia già un successo, con una line-up che comprende 30 artisti in cinque serate. Questo il cartellone completo:

Martedì 5 luglio – ingresso gratuito

Leon Seti

Cassandra

Ros

ALESSANDRO FIORI

DITONELLAPIAGA

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Mercoledì 6 luglio – ingresso gratuito

Kitsch

Piqued Jacks

COLLAZIO

FRANCESCO DE LEO

BNKR44

PSICOLOGI

Giovedì 7 luglio – ingresso gratuito

Slick Nova Family

Rugo

MARCO CASTELLO

POST NEBBIA

VENERUS

POPULOUS DJ set

Venerdì 8 luglio – ingresso gratuito

Carlo Corallo

DUMBO GETS MAD

CMON TIGRE

KIT SEBASTIAN

NU GENEA LIVE BAND

FREAK BROTHERS DJ set w/ Pau (Negrita) & Roy Paci

Sabato 9 luglio – SOLD OUT (waiting list su DICE)

Engeezo e g. nicastro

CLAVER GOLD

SPERANZA

MASSIMO PERICOLO

FABRI FIBRA

KLANG CLUB DJ set

Il cast di MEN/GO MUSIC FEST è uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato. È questa la missione di MEN/GO MUSIC FEST: offrire grande musica per tutti i gusti e creare un luogo di contaminazione e cultura in città, fruibile da tutti.

Le serate del 5, 6, 7 e 8 luglio saranno infatti – come sempre per MEN/GO MUSIC FEST – a ingresso gratuito. La serata finale del 9 luglio – già sold out – prevede l’ingresso a un prezzo popolare di 25 euro. Terminati ormai i biglietti disponibili, è possibile mettersi in lista d’attesa sulla piattaforma DICE.