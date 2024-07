MEN/GO Music Fest: la ventesima edizione dal 9 al 13 luglio 2024 ad Arezzo

MEN/GO MUSIC FEST è pronto a tornare con una nuova edizione e a festeggiare il suo ventesimo compleanno in grande stile: dal 9 al 13 luglio – sempre a ingresso gratuito – la splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ospiterà quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo.

La line-up completa del Festival comprende più di trenta artisti che si alterneranno sul palco.

MEN/GO Music Fest 2024

9 LUGLIO 2024 – dalle 18.00

OVERA

VENERE GOMMOSA

COCA PUMA

CACAO MENTAL

AFRICA UNITE

SUD SOUND SYSTEM



10 LUGLIO 2024 – dalle 18.00

NOVELLA

MILLEALICE

LAMANTE

MARTA DEL GRANDI

ELE A

ROSE VILLAIN



11 LUGLIO 2024 – dalle 18.00

CAPALEO

FRAMBO X SCICCHI

VISCONTI

IL MAGO DEL GELATO

THRU COLLECTED

MACE

12 LUGLIO 2024 – dalle 18.00

BARKEE BAY

SANTAMAREA

BIRTHH

STUDIO MURENA

MURA MASA DJSET

JOHN TALABOT DJSET

SIMON SAYS B2B ESTREMO DJSET

13 LUGLIO 2024 – dalle 18.00

RONDINE

GAIA MORELLI

BLUEM

SARAFINE

DARGEN D’AMICO

OKGIORGIO DJSET

COSMO

KLANG CLUB DJSET AFTERSHOW

Un evento speciale chiuderà la settimana: domenica 14 luglio all’alba PAOLO BENVEGNÙ si esibirà in Fortezza Medicea per una performance magica .

Una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, quella di MEN/GO MUSIC FEST 2024, che accoglie alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.

Ma come tutti gli anni la musica non sarà la sola protagonista al MEN/GO: torna anche per questa edizione MEN/GO CINEMA a cura di Marco Compiani, all’Arena Eden del Cinema Eden di Arezzo con una serie di proiezioni esclusive e incontri. Domenica 7 luglio si inizia con El paraisodi Enrico Maria Artale, che sarà presente alla proiezione insieme a Edoardo Pesce (moderano Silvia D’Amico e Marco Compiani), venerdì 12 luglio verranno proiettate due puntate della serie Antonia, alla presenza dell’attrice protagonista Chiara Martegiani, domenica 14 luglio invece andranno in scena due cortometraggi realizzati dagli studenti del Liceo Classico Petrarca con l’Associazione Culturale Ideatica APS e Cocoricò Tapes.

MEN/GO CULT porterà invece da Sugar in Corso Italia una serie di incontri con alcuni degli artisti che si esibiranno a Parco il Prato moderati dai giornalisti Gianmarco Aimi e Pierfrancesco Pacoda.

A completare il programma degli eventi collaterali di MEN/GO MUSIC FEST una serie di appuntamenti in collaborazione con Spazio Seme: martedì 9 luglio alle 21.15 allo Spazio Seme andrà in scena “Vecchia Italia”, concerto di musiche swing con la Papillon Vintage swing ban; si prosegue sabato 27 luglio alle 21,15 al Teatro Petrarca con il concerto “Jazz on Broadway”. Per il terzo anno di seguito questo importante concerto sulla storia del jazz propone alla città di Arezzo un repertorio tratto dai migliori musical di Broadway. Sabato 5 settembre infine concerto voce e piano di Gianni Bruschi e Santiago Fernandez a Spazio Seme: “Concerto d’estate”. Un progetto musicale che spazia dal repertorio dei grandi cantautori italiani alla musica etnica mediterranea, da classici Jazz agli spiritual afroamericani.

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, cresce l’attesa per questa 20sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.