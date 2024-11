Sono i Korn gli headliner di sabato 21 giugno al Graspop Metal Meeting 2025

I pionieristici nu-metaller americani Korn hanno guidato il genere per tre decenni e non vedono l’ora di conquistare il Graspop Metal Meeting per celebrare questo traguardo in grande stile – con i loro fan! Con successi mitici come “Freak on a Leash”, “Falling Away from Me” e “Blind” per citarne solo alcuni, i Korn hanno contribuito a plasmare il genere, ispirando milioni di fan in tutto il mondo.

I biglietti per GMM 2025 saranno in vendita a partire dalle ore 10 di sabato 30 novembre su Ticketmaster. I possessori di Mastercard beneficiano dell’accesso prioritario ai biglietti in prevendita tra le ore 10 di giovedì 28 novembre e le ore 9 di sabato 30 novembre. Vai a priceless.com/music per tutti i dettagli.

Informazioni su GMM: Quattro giorni, cinque tappe. Fantastici headliner, talento emergente, chitarre schiaccianti e mosh pit colossali. Per la 28esimavolta la crème de la crème della scena hard rock e metal internazionale convergerà in Belgio mentre Dessel si prepara all’impatto.

L’edizione del prossimo anno del più grande e versatile festival hard rock e metal del Benelux si svolgerà dal 19 al 22 giugno 2025. GMM2025: il clou metal dell’anno per ogni metallaro!

Stay heavy. Stay tuned!