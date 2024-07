CINZELLA Festival 2024: dal 15 agosto a Taranto con Trentemoller, Gene Simmons Band, Wolfmother, Sleaford Mods e…

A causa di problemi strutturali recentemente riscontrati dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico il capannone ex Montecatini presso il porto di Brindisi non risulta al momento agibile e disponibile per la realizzazione dell’evento CINZELLA FESTIVAL programmato per il 15,16 e 17 agosto 2024. A seguito di questa comunicazione, e non sussistendo le condizioni per la fruibilità in totale sicurezza dell’evento, l’associazione culturale AFO6 ha individuato nella rotonda Lungomare di Taranto la sede alternativa per la realizzazione dell’evento.

La giusta combinazione di musica internazionale, scelta di locations suggestive, accoglienza calorosa e attenzioni nei confronti dei partecipanti, ha permesso al Cinzella Festival – per la direzione artistica di Michele Riondino – di conquistare negli anni il suo pubblico, attirando spettatori di età varie da ogni parte d’Italia e d’Europa, diventando un autentico polo di attrazione artistica e culturale pugliese, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Proprio nell’ottica dell’internazionalizzazione sono stati pensati gli artisti per la line up di questa ottava edizione:

Il 15 agosto apre il Cinzella Festival il daneseTrentemoller, per la sua unica data estiva in Italia con un live eseguito con la sua band. Considerato uno dei personaggi chiave dell’elettronica del nuovo millennio con un percorso che è iniziato fra le fila della deep-house ed è proseguito attraverso la minimal, fino ad approdare ad una contaminazione con le forme più raffinate dell’indie. Creatore di melodie straordinariamente memorabili e paesaggi sonori lussureggianti, nell’ultimo decennio ha ricevuto elogi attesi da tempo per essere riconosciuto anche un produttore con pochi rivali.

La serata dedicata all’elettronica segue conVitalic, con la sua unica data al Sud, uno dei padri fondatori del famoso French Touch (movimento del quale facevano parte Daft Punk, Etienne de Crecy e Justice), un produttore che si reinventa continuamente, capace di mescolare techno, rock, disco, pop e punk con uguale energia.

Il 16 Agosto il festival trasforma la location nella capitale del Rock con una combo senza precedenti: Gene Simmons Band e Wolfmother.

Gene Simmons, leggendario bassista e cofondatore dei Kiss, nella sua dta in esclusiva per l’Italia, riproporrà i classici della band formata a New York nel 1973 con il chitarrista Paul Stanley. Con lui sul palco ci saranno i chitarristi Brent Woods (Sebastian Bach, Vince Neil) e Jason Walker e il batterista Brian Tichy (Lynch Mob, The Dead Daisies, Whitesnake, Billy Idol).

A far salire a livelli insostenibili l’adrenalina del pubblico contribuiranno i Wolfmother, stoner rock band australiana capitanata dal chitarrista e fondatore Andrew Stockdale. La band australiana riproporrà il repertorio di classici provenienti dai capolavori “Wolfmother” e “Cosmic Eggs” fino al recente “Rock Out”.Chiudono la tre giorni di musica, il 17 agosto, gli Sleaford Mods(unica data al sud Italia) il duo britannico formato da Jason Williamson e Andrew Fearn. La band post-punk che ha influenzato i musicisti del genere dalla seconda metà degli anni 2000. La voce ruvida e feroce della working class, la società e la vita quotidiana raccontate con sguardo feroce, senza filtri e un’ironia tagliente.

Ad aprire la serata e per la prima volta in Italia Big Special, la band che ha registrato un tour invernale sold out nel Regno Unito, i cui singoli sono stati più volte in classifica BBC 6 Music. Big Special sono Joe Hicklin (voce) e Callum Moloney (batteria), il loro sound è caratterizzato da grida punk gutturali. spoken word e un’impennata di soul per le canzoni-lotta verso un mondo sbagliato.

Biglietti disponibili sui circuiti Xceed e Viva Ticket.

CINZELLA Festival 2024

Dal 15 al 17 agosto

Rotonda del Lungomare, Taranto

15/08 Trentemoller (unica data italiana) + Vitalic (aftershow)

16/08 Gene Simmons Band (unica data italiana) + Wolfmother (unica data al Sud Italia)

17/08 Sleaford Mods (unica data al Sud Italia) + Big Special