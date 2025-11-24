La Prima Estate 2026 annuncia JACK WHITE, Wet Leg, Emiliana Torrini e i Sleaford Mods

Non si esibisce in Italia da diversi anni ed è uno dei nomi più amati e attesi dal pubblico rock: Jack White è il quarto headliner annunciato oggi da La Prima Estate, il festival che torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore.

L’artista di Detroit dà il via al festival venerdì 19 giugno, ed è un ulteriore tassello della prestigiosa line up che già vanta Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz e Twenty One Pilots (anche loro per l’unica data nel nostro paese).

JACK WHITE

Per Jack White è la prima esibizione italiana da solista, un’occasione imperdibile in uno degli scenari più suggestivi dell’estate: un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane nella luminosa cornice della Versilia.

Fondatore dei The White Stripes – da quest’anno inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame – con cui ha segnato profondamente la musica degli anni 2000, White ha costruito una carriera solista coraggiosa e imprevedibile, muovendosi tra blues, rock, folk e sperimentazione con album acclamati come Lazaretto, Fear of the Dawn e No Name, quest’ultimo considerato tra i migliori progetti del 2024.

La sua musica, spesso definita “magnetica” ed “elettrica”, prende vita in performance incandescenti che mescolano nuove sonorità a quelle più classiche che il pubblico ha imparato a conoscere dalle sue band storiche, dai Raconteurs ai Dead Weather.

Con lui altri tre nomi si aggiungono al cartellone de La Prima Estate.

Gli Sleaford Mods arrivano venerdì 26 giugno in apertura del concerto di Nick Cave & The Bad Seed. Tra le formazioni post-punk più incisive e riconoscibili degli ultimi anni, il duo di Nottingham torna al festival dopo la travolgente esibizione del 2024, pronto a far ascoltare al pubblico alcuni brani del nuovo album The Demise Of Planet X, in uscita nel 2026.

Il 26 giugno sul palco anche Emiliana Torrini, la cantautrice islandese di origini italiane che con il suo mix di dream pop, folk e atmosfere nordiche si prepara a un set intimo e suggestivo, perfettamente in sintonia con la luce del tramonto sul Parco BussolaDomani.

A chiudere – per il momento – i nuovi annunci arrivano le Wet Leg, tra i nomi più freschi e brillanti dell’indie rock contemporaneo, prima dei Twenty One Pilots nella serata di domenica 28 Giugno. Il duo dell’Isola di Wight, reduce dal successo del nuovo album Moisturizer, già inserito da Mojo tra i migliori dischi del 2025, presenta un live esplosivo e ironico, dal sound tagliente e immediato che le ha rese uno dei nomi più amati della nuova scena rock.

LA PRIMA ESTATE 2026

19 Giugno

26 Giugno

NICK CAVE and the bad seeds

SLEAFORD MODS

EMILIANA TORRINI

27 Giugno

GORILLAZ

28 Giugno

TWENTY ONE PILOTS

WET LEG