ELISA: a fine maggio 3 concerti speciali all’Arena di Verona

Dopo essersi classificata al secondo posto con il brano O Forse Sei Tu a Sanremo 2022 e aver pubblicato il nuovo attesissimo album Ritorno Al Futuro / Back To The Future, Elisa torna dal vivo per tre nuovi concerti appena annunciati a maggio 2022.

La musica di Elisa risuonerà in ogni parte nella notte all’Arena di Verona per tre imperdibili date evento di Back To The Future Live 2022.

Elisa sarà protagonista di tre grandi show-evento, durante i quali inviterà sul palco amici e colleghi con i quali condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta. Gli artisti, insieme al pubblico, saranno immersi nel grandioso scenario dell’Arena di Verona, allestita per l’occasione a “Giardino della Musica”.

ELISA

28 Maggio 2022 – Arena di Verona – Verona

30 Maggio 2022 – Arena di Verona – Verona

31 Maggio 2022 – Arena di Verona – Verona



Compra i biglietti su Ticketone > https://bit.ly/elisa2022

Compra i biglietti su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/elisa2022

“Ritorno al Futuro / Back to the Future” è il nuovo doppio album di inediti uscito per Island Records: un lavoro importante che arriva a distanza di 3 anni da “Diari Aperti” (certificato Doppio Platino) e che racchiude le sue diverse anime, con un disco interamente in italiano ed uno in inglese. Venticinque tracce – tutte inedite – con il meglio della scena musicale italiana del momento e la firma di Elisa, nella musica, produzione e testi, che unisce i diversi mondi sonori presenti in questo eccezionale progetto che si conferma uno dei più attesi del 2022.

Da Jovanotti a Mace, da Calcutta a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, Franco126, DRD, Venerus, Michelangelo, Takagi&Ketra, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Andy, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef: un firmamento di nomi per questo album in cui, come la stessa Elisa ha affermato “L’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”.

ELISA

28 Maggio 2022 – Arena di Verona – Verona

30 Maggio 2022 – Arena di Verona – Verona

31 Maggio 2022 – Arena di Verona – Verona

Compra i biglietti su Ticketone > https://bit.ly/elisa2022

Compra i biglietti su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/elisa2022