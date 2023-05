ARAB STRAP in concerto il 9 settembre per la XXVII edizione di Ferrara Sotto le Stelle

Ferrara Sotto le Stelle continua a sorprendere il suo pubblico e annuncia un nuovo, grande ospite internazionale che si aggiunge alla line up della sua ventisettesima edizione, in programma dal 7 al 9 settembre nel Cortile del Castello Estense di Ferrara.

Sabato 9 settembre il suggestivo palcoscenico tra le mura circondate dall’acqua, nel cuore della città, sarà infatti calcato da una band di culto: gli Arab Strap.

Il gruppo scozzese, tra i pionieri della fiorente scena musicale nata attorno a Glasgow negli anni ‘90, arriva a Ferrara per un concerto speciale: Philophobia Undressed, un live in duo che ripercorre le tracce dell’omonimo disco in occasione dei 25 anni dalla sua pubblicazione.

Con un album quasi pronto per uscire l’anno prossimo, pensavamo di poter ignorare il 25esimo compleanno del nostro secondo disco. affermano. Ma per noi è difficile dire no a “Philophobia”. Se il nostro primo album era una bizzarria sgangherata piena di inside joke e momenti di registrazione privati che non ci aspettavamo arrivassero a distrubare molte orecchie, “Philophobia” è stato un punto di svolta: abbiamo iniziato a capire che fare musica poteva essere un futuro per noi, e i suoni e i temi degli Arab Strap hanno cominciato a prendere forma.

Una festa di compleanno intima e intensa, in cui i fondatori della band Aidan Moffat e Malcolm Middleton suoneranno per intero il loro secondo album: un disco scarno e potente, dalle tinte cupe, emblema di una band che senza paura ha sempre rifiutato ogni conformismo. Una riuscita commistione di song writing ed post-rock dagli accenni electro, new wave e folk, sul quale scorrono storie dirette e schiette, raccontate con l’incomparabile semi-parlato e semi-cantato di Moffat e incanalate tra loop elettronici, drum machine e melodie minimali alla chitarra. Un capolavoro seminale, punto di svolta per la lunga e prolifica carriera degli Arab Strap, ripresa con vigore dopo lo scioglimento – avvenuto nel 2006 – durato una decina di anni e culminata nella pubblicazione del loro ultimo acclamato album As Days Get Dark (2021).

Il concerto degli Arab Strap va ad aggiungersi al già annunciato live di Trentemøller venerdì 8 settembre, sempre nel Cortile del Castello: il musicista e produttore danese, uno dei personaggi chiave della musica elettronica del ventunesimo secolo, sarà infatti protagonista di uno speciale show full band.

Ferrara Sotto le Stelle è impreziosita anche da due imperdibili anteprime: il doppio appuntamento sold out (lunedì 12 e martedì 13 giugno) con Vasco Brondi che riaccende Le Luci della Centrale Elettrica proprio sotto il cielo dove sono nate per festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album, Canzoni da spiaggia deturpata; e il concerto del raffinato cantautore statunitense Kevin Morby (14 giugno) in cui presenta This Is A Photograph, suo ultimo e settimo disco in bilico tra romanticismo e malinconia.

Il festival torna dunque ad abitare il luogo dove è nato, nel cuore della città, e conferma il suo impegno nel fondere suoni, generi e generazioni diversi, in un vincente mix tra passato e presente capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature. Una rassegna che vuole intercettare la migliore musica in circolazione, italiana e internazionale, per portarla a un pubblico sempre più ampio e vario.

FERRARA SOTTO LE STELLE 2023

XXVII edizione – Cortile del Castello Estense – Ferrara

Lunedì 12 giugno – anteprima SOLD OUT

LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA + opening ANNA CAROL

Martedì 13 giugno – anteprima SOLD OUT

LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA

Mercoledì 14 giugno – anteprima

KEVIN MORBY + opening EMMA NOLDE

Biglietti: https://link.dice.fm/c02be21bc797

Giovedì 7 settembre

TBA

Venerdì 8 settembre

TRENTEMØLLER

Biglietti: https://link.dice.fm/sdb78701ae34

Sabato 9 settembre

ARAB STRAP

Biglietti: https://link.dice.fm/oe3aad12eef6